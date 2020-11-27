Zoom получила рекордную прибыль, но ее акции подешевели

Американская компания Zoom Video Communications в очередной раз зафиксировала рекордную квартальную выручку и снова повысила прогноз на текущий финансовый год.
В то же время компания, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, отчиталась о росте затрат, что разочаровало инвесторов. Акции Zoom подешевели на дополнительных торгах в США.
Выручка Zoom по итогам третьего финансового квартала, завершившегося 31 октября, составила $777,2 млн по сравнению с $166,6 млн за сопоставимый период прошлого года.
Чистая прибыль увеличилась до $198,4 млн по сравнению с $2,2 млн годом ранее.
Аналитики в среднем прогнозировали выручку Zoom на уровне $694 млн, чистую прибыль – $149 млн.
Предоставление пользователям ряда услуг на безвозмездной основе давило на прибыльность компании. Валовая маржа в третьем финквартале упала до 67% с 71% за предыдущие три месяца на фоне активных расходов Zoom на облачные услуги.
Между тем компания отметила существенный рост числа подписчиков платных услуг. К концу третьего финквартала у нее было около 433,7 тыс. корпоративных клиентов с количеством работников более 10, что примерно на 45,8% выше показателя на аналогичную дату годом ранее. За последние 12 месяцев 1289 клиентов принесли компании доход свыше $100 тыс. Их количество увеличилось на 136%.
Zoom прогнозирует выручку в четвертом финквартале в диапазоне от $806 млн до $811 млн.
Компания повысила прогноз на весь финансовый год в третий раз с начала пандемии, закрепившись на позиции одного из основных бенефициаров перехода на удаленную работу и учебу. Zoom сообщила, что теперь ожидает выручку за текущий фингод, завершающийся в январе, в диапазоне от $2,57 млрд до $2,58 млрд по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне $2,37−2,39 млрд.
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