Межбанк: как валюта отреагирует на угрозу введения локдауна

Во вторник ситуация на валютном рынке начнет постепенно меняться.

Во-первых – первый день нового месяца всегда имеет достаточно небольшие объемы операций. Клиенты подведут итоги ноября и будут определяться с окончательными планами на декабрь. Это отразится на их активности на валютном межбанке. По нашим расчетам объем операций на торгах будет в пределах до $ 140-160 млн при заключении до 440-520 сделок.

Во-вторых – не очень щедрыми будут экспортеры. У них пока есть еще гривна от возмещений НДС и они не будут спешить с продажей дорожающей валюты. Это снизит объемы предложения на торгах и сработает против гривны;

В-третьих – активизируются нерезиденты, работающие с ОВГЗ на первичном и вторичном рынках, а также “дочки” иностранных компаний, репатриирующие дивиденды в первой декаде каждого месяца. Часть гривневых средств от крупных погашений облигаций в конце ноября все еще остается на счетах иностранцев и они продолжат постепенно покупать валюту на эти деньги.

Кроме этого, угроза скорого введения жесткого карантина заставит покупателей валюты не откладывать свои потенциальные сделки на долгий срок, что также добавит спроса на рынке.

Но этот же фактор частично и поддержит гривну за счет снижения спроса на валюту со стороны импортеров. Угроза закрытия на неопределенный пока срок предприятий, ресторанов, ТРЦ, базаров и т.д. из-за локдауна – приводит к опасениям импортеров по перспективам реализации своих товаров и частично сократит объемы завозимого импорта в страну. В тоже время гривна от возмещений НДС у экспортеров скоро закончится и они опять станут активно продавать валюту на межбанке, чем поддержат курс нацвалюты.

Поэтому после объявления окончательных решений правительства по срокам и условиям локдауна на первом этапе будет всплеск активности межбанка (всем клиентам надо закрыть свои валютные операции), а затем наступит период относительного застоя на торгах. В этот момент главными игроками на межбанке останутся: 1) крупные экспортеры; 2) нерезиденты, получающие гривну от погашений ОВГЗ; 3) сам НБУ и госбанки, а также импортеры энергоносителей, реализация которых обычно особо в подобный период не снижается и которые продолжат активно импортировать нефтепродукты даже в условиях локдауна.

Определенной угрозой для гривны будет психологический фактор, так как рост курса на межбанке подтягивает затем и котировки наличного рынка, что нервирует население и бизнес.

Частично подстрахует сегодня и завтра нацвалюту аукцион Минфина Украины по размещению ОВГЗ. Чиновники будут продавать гривневые облигации на 91,329 и 1064 дня и хотя основными их покупателями опять будут госбанки – нерезиденты (после повышения доходности) начинают ими интересоваться. По нашим расчетам, Минфин сможет сегодня продать облигаций на порядка 3,5-7 млрд гривен как минимум, а такие денежные потоки при расчетах за ОВГЗ (произойдут в среду) отразятся на поведении ресурсного и валютного рынков.

Курсы межбанка по нашему прогнозу 1 декабря будут в пределах: доллар – коридор 28,40 – 28,65 гривен, евро – коридор 33,90 – 34,35 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,49 / 28,51

евро – 34,17 / 34,19

Курсы валют на Межбанке

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