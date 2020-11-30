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Сколько украинцы готовы потратить на подарки к Новому году (инфографика)

Сколько украинцы готовы потратить на подарки к Новому году (инфографика)

Большинство граждан Украины (57%) собираются потратить на подарки к новогодне-рождественским праздникам до 1000 грн, а 20% вовсе не намерены покупать подарки в этом году.

Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провело украинское рекламное агентство Poctmen, пишет Дело.

Большинство респондентов (71%) планируют покупать подарки в декабре, 9% купили их в октябре или ноябре, а 20% вовсе не планируют покупать подарки в этом году.

Средний бюджет на покупку подарков среди украинцев составил 2185 грн.

  • 57% респондентов планируют потратить до 1000 грн,
  • 6% выделили на подарки от 5000 до 10 000 грн.

По данным Postmen, в городах-миллионниках 40% респондентов намерены выделить от 1000 до 5000 грн на подарки к Новому году. В то же время, в больших и средних городах эта группа составляет только 36% и 31% соответственно.

Возраст. Согласно исследованию, украинцы от 26 до 45 лет готовы потратить больше, чем молодежь и старшее поколение.

В частности, среди молодежи до 25 лет более половины респондентов планируют потратить до 1000 грн на подарки. До 5000 грн планируют потратить 36%, а до 10 000 грн — 11%.

Среди респондентов в возрасте от 26 до 35 лет 45% выделили бюджет до 1000 грн, 37% до 5000 грн, 9% до 10 000 грн.

В группе 36-45 лет на новогодние презенты до 1000 грн планируют выделить 42% респондентов, 1000-5000 грн — 38%, а от 5000 до 10 000 грн — 12%.

В группе 46-65 лет подарки до 1000 грн планируют сделать 66% опрошенных, бюджет в 1000-5000 грн выделили 28%, а от 5000 до 10 000 грн — только 3%.

Онлайн-оффлайн. Большинство респондентов (35%) планируют покупать подарки как в онлайне, так и в оффлайн-магазинах, не отдавая предпочтения какому-то из них.

При этом, несмотря на пандемию, большинство украинцев (32% против 26%) предпочитают покупку подарков в магазинах и супермаркетах.

Респонденты до 25 лет все же склоняются к офлайн-покупке товаров, тогда как в группах 26-35 и 36-45 лет преимущество уже за онлайн-магазинами.

Респонденты в возрасте 46-65 лет наиболее верны оффлайн-магазинам — более 37% из них покупают только в оффлайне или чаще всего в оффлайне.

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По материалам Finance.UA
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