На проспекте Палладина построят многоуровневую развязку - проект Генплана Киева

В проект Генерального плана Киева на месте светофорного объекта, расположенного на пересечении проспекта Академика Палладина с бульваром Академика Вернадского и улицы Академика Ефремова, предусмотрено возведение разноуровневой транспортной развязки.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на коммунальную организацию «Киевгенплан».
Кроме того, предусматривается продолжить улицу Чернобыльскую до улицы Подлесной.
“Одна из самых больших в Киеве интенсивность автомобильного движения наблюдается на проспекте Академика Палладина – более 50 тыс. автомобилей в сутки в одном направлении. Пропускная способность новой транспортной развязки в разных уровнях более чем в два раза выше, чем у существующего перекрестка со светофорным регулированием”, – отметил начальник КО «Киевгенплан» Сергей Броневицкий.
По подсчетам транспортной модели, развязка обеспечит пропуск прямых потоков транспортных средств (с учетом увеличения численности населения пригородной зоны) по проспекту Академика Палладина, бульвара Академика Вернадского и улицы Академика Ефремова.
«ТЭО решения уже разработано, и в ближайшие несколько лет ее планируют построить», – добавил Броневицкий.
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