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НБУ отсрочил подачу банками планов возобновления деятельности

НБУ отсрочил подачу банками планов возобновления деятельности

Национальный банк отсрочил подачу банками планов возобновления деятельности до 1 марта 2021 года.

В августе этот срок был продлен для системно важных банков – до 1 декабря 2020 года и для банков, которые не являются системно важными – до 20 декабря 2020 года.

Подача банками первых планов возобновления деятельности в НБУ будет производиться в тестовом режиме.

Эти изменения предусмотрены постановлением правления Нацбанка №152 от 30 ноября 2020 года.

В июле 2019 года НБУ ввел требования к разработке планов возобновления деятельности банков Украины и банковских групп. Разработка банками и банковскими группами планов, которые будут содержать реалистичные варианты восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния или наступления стрессовой ситуации, будет способствовать стабилизации работы этих учреждений в условиях кризиса.

По материалам Финансовый клуб
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