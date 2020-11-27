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Коломойский блокирует "Ощадбанку" доступ к получению компенсации за Крым

Коломойский блокирует "Ощадбанку" доступ к получению компенсации за Крым

Государственный Ощадбанк обеспокоен решением судебной системы, которое может помешать получению более 1,3 миллиарда долларов компенсации от РФ за потери в Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“Ощадбанк крайне обеспокоен ситуацией вокруг процедуры выполнения в Украине решения Международного коммерческого арбитража – Арбитражный трибунал по делу по иску Ощадбанка к Российской Федерации, согласно которому банку присуждена компенсация более 1,3 млрд долларов”, – сообщает банк.

Поводом для этого стало принятие Верховным Судом к рассмотрению апелляционной жалобы ЧАО “Фортуна” на постановление Киевского апелляционного суда, согласно которому Ощадбанку выдано разрешение на принудительное исполнение решения Международного коммерческого арбитража.

По мнению Ощадбанка, это решение Верховного Суда не соответствует действующему законодательству ввиду несоблюдения процессуальных сроков, а также из-за того, что жалоба подана лицами, которые не принимали участия в деле и не имеют права оспаривать соответствующее разрешение.

“Фактически речь идет о том, что государственный банк отстраняют от распределения средств, полученных после продажи 99,77% акций Проминвестбанка. Как следствие, выполнение решения арбитража на сумму более 1,3 млрд долларов под угрозой остановки”, – отмечают в госбанке.

Ощадбанк в результате этих действий может потерять свыше 200 млн грн.

Напомним, подконтрольная Игорю Коломойскому компания ИКБ-Инвест обратилась в Верховный Суд с жалобой на постановление суда, которое позволило Ощадбанку получить 1,1 млрд долларов от Международного коммерческого арбитража.

Взыскание средств должно состояться с Министерства юстиции Российской Федерации в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму. С учетом процентов, общая сумма требований Ощадбанка к РФ составляет 1,3 млрд долларов.

По материалам Економічна Правда
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