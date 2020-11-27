"Кузница на Рыбальском" вернула Минфину более 300 миллионов

ЧАО “Завод Кузница на Рыбальском” вернуло в государственный бюджет средства, которые Министерство финансов выплатило по долгам завода.

Об этом говорится в справке Минфина, текстом которого располагает ЭП.

В 2017 году правительство предоставило государственную гарантию по кредиту заводу от “Укрэксимбанка”. Кредитная линия позволяла взять в долг 528,98 млн грн, но фактически «Кузница на Рыбальском” получила 334,04 млн грн.

В период с 27 июля 2018 года по 24 октября 2019 года завод вернул банку 330 тыс. грн долга и уплатил процентов на сумму 35,58 млн грн.

В начале 2020 года “Укрэксимбанк” обратился в Минфин с требованием о выполнении гарантийных обязательств, потому что завод был не в состоянии провести очередной платеж.

В целом с апреля по ноябрь, на выполнение гарантийных обязательств, Государственной казначейской службой банка перечислено 301,26 млн грн, из которых 252,33 млн грн – сумма долга, 48,39 млн грн – проценты, 0,54 млн грн – пеня.

20 ноября “Завод Кузница на Рыбальском” погасил всю эту задолженность перед государственным бюджетом. Кроме того, 24 ноября завод перечислил 6,21 млн грн пени, начисленные за невыполнение обязательств. До 10 декабря должник должен уплатить в государственный бюджет еще 6,3 млн грн пени.

Завод уплатил долги после того, как получил средства от Министерства обороны. В справке отмечается, что в ноябре ведомство перечислило “Кузнице на Рыбальском” 688 млн грн.

В 2016 году Министерство обороны сообщало о заключении государственного контракта с “Кузницей на Рыбальском” на строительство двух десантных катеров.

До ноября 2018 года 73,9% акций ЧАО “Завод Кузница на Рыбальском” принадлежало пятому президенту Петру Порошенко, а 20,1% Игорю Кононенко. Осенью 2018 года 100% акций завода приобрел совладелец группы ТАС бизнесмен Сергей Тигипко.