Советник президента назвал условия, при которых Украина получит транш от МВФ

Украина получит онлайн-миссию МВФ, как только будет решен вопрос принятия госбюджета на 2021 год, а также выхода из конституционного кризиса.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

“На мой взгляд, этот кризис искусственно создан теми, кто пытается расшатывать ситуацию. Потому что по бюджету и так все понимают, как работать, что дефицит должен быть, насколько это возможно, низким, но вместе с тем он должен оставаться, потому что нужно продолжать стимулировать экономику. Это обычно делается за счет бюджета в посткризисный период. Поэтому по бюджету все было более или менее понятно, и все равно бы здесь работали и фракции, и Минфин.

Понятно, что в бюджете тоже не все так легко, потому что это всегда поиск политического компромисса. Поэтому это тоже достаточно сложные вещи. Что касается конституционного кризиса, то те, кто его создавал, очень четко понимали, что и как они делают. И это действительно то, что требует такой консолидации”, – отметил Олег Устенко.

Переговоры с МВФ более или менее активно идут по нескольким линиям. Первая – постоянные консультации и переговорный процесс – это НБУ и МВФ. Вторая линия – это Минфин и МВФ. Третья – Минюст и МВФ – это как раз всё, что касается конституционного кризиса. И параллельно на связи с МВФ премьер. Ну и отдельно есть коммуникация президента с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

По словам Олега Устенко, если выход из конституционного кризиса будет на этой неделе, если Украина направит МВФ два сигнала – по бюджету и решению, как выходить из конституционного кризиса, – тогда фактически моментально получаем онлайн-миссию МВФ.

“В июне от МВФ мы получили $2,1 млрд. Поэтому следующая сумма, которую мы можем получить – это может быть удвоенный транш, а может быть одним траншем. Но здесь даже не вопрос суммы. Здесь играет роль то, что МВФ – это позитивный сигнал, который моментально обеспечивает доступ на внешние рынки по разумным процентам. В противном случае заимствование средств будет дорогим”, – подытожил Олег Устенко.