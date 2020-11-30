Стоимость самых бюджетных квартир в Киеве возле метро (инфографика)

Рейтинг районов по стоимости жилья меняется каждый месяц. Традиционно, есть лидеры. Но районам характерно менять свою позицию в списке. Чаще всего это зависит от новых объектов, которые появляются в том или ином районе столицы.
Об этом сказано в аналитике СтройОбзор.
Неизменный лидер по стоимости жилья на первичке – Печерский район. Здесь стоимость квадратного метра на сегодня составляет 59 505 грн. Печерск обгоняет остальные локации с большим отрывом. Он никогда не терял первое место в нашем списке.
Второе место у Шевченковского района – 40 729 грн. за кв. м. «Серебро» он берет уже несколько месяцев подряд. Третье место в ноябре занял Оболонский район, где средняя цена составляет 32 364 грн. за кв. м (на этой позиции он был и в прошлом месяце).
Районы, которые расположились в середине списка и в последней тройке, часто меняются местами. Следуем далее в порядке убывания.
Цены в зависимости от близости к метро. Высотки, которые возводят возле центральных станций столичной подземки, – дороже.
При этом купить бюджетную квартиру возле метро можно, но искать ее придется ближе к окраинам города.
В тройку самых дорогих локаций, где возводятся дома, попадают:
Самые бюджетные дома возле метро:
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