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Стоимость самых бюджетных квартир в Киеве возле метро (инфографика)

Стоимость самых бюджетных квартир в Киеве возле метро (инфографика)

Рейтинг районов по стоимости жилья меняется каждый месяц. Традиционно, есть лидеры. Но районам характерно менять свою позицию в списке. Чаще всего это зависит от новых объектов, которые появляются в том или ином районе столицы.

Об этом сказано в аналитике СтройОбзор.

Неизменный лидер по стоимости жилья на первичке – Печерский район. Здесь стоимость квадратного метра на сегодня составляет 59 505 грн. Печерск обгоняет остальные локации с большим отрывом. Он никогда не терял первое место в нашем списке.

Второе место у Шевченковского района – 40 729 грн. за кв. м. «Серебро» он берет уже несколько месяцев подряд. Третье место в ноябре занял Оболонский район, где средняя цена составляет 32 364 грн. за кв. м (на этой позиции он был и в прошлом месяце).

Районы, которые расположились в середине списка и в последней тройке, часто меняются местами. Следуем далее в порядке убывания.

Цены в зависимости от близости к метро. Высотки, которые возводят возле центральных станций столичной подземки, – дороже.

При этом купить бюджетную квартиру возле метро можно, но искать ее придется ближе к окраинам города.

В тройку самых дорогих локаций, где возводятся дома, попадают:

  • Уже традиционно станция метро «Крещатик», где средняя цена в новостройке на сегодня составляет 147 175 грн. за кв. м, и за нею следует «Кловская» с показателями 105 110 грн. за кв. м.
  • Второй месяц подряд в ТОП попадает станция «Арсенальная» – 74 167 грн. за кв. м и, как и ранее,
  • «Площадь Льва Толстого» – 70 000 грн. за «квадрат».
  • Недалеко от нее ушла и станция «Олимпийская» с показателем 68 580 грн. за кв. м.

Самые бюджетные дома возле метро:

  • в первых рядах метро «Бориспольская», где средняя стоимость квадратного метра составляет 22 434 грн,
  • «Шулявская» (впервые попала в ТОП-бюджетных) – 22 599 грн. за кв. м,
  • «Позняки» – 22 633 грн. за кв. м.

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По материалам Finance.UA
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