Портативный проектор умеет превращать любую поверхность в сенсорную панель (видео)

В продажу поступил необычный проектор Hachi Infinite M1. Он способен не только проецировать изображение размером до 100 дюймов, но и превратить любую поверхность в сенсорный 23-дюймовый экран.
Hachi Infinite M1 представляет собой компактный ультракороткофокусный проектор. Он построен на процессоре Qualcomm Snapdragon, имеет 4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ и работает под управлением операционной системы Android 9.
Hachi Infinite M1 можно подключать к смартфону, ПК или игровой консоли для трансляции контента по беспроводной сети или через встроенный порт HDMI. Максимальный размер вывода информации составляет 100 дюймов. Одновременно с этим устройство способно выполнять роль 23-дюймовой сенсорной поверхности. Это стало возможно благодаря 5-мегапиксельной камере с продвинутой системой ИИ. Система умеет определять жесты и положение пользователя.
Проектор способен работать как от сети, так и от встроенного аккумулятора. Во втором случае время автономной работы составляет около 2,5 часа.
Цена Hachi Infinite M1 составляет $999.
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