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Для единовременного пособия в 8 тысяч из COVID-фонда нужно выделить 15 миллиардов - Кабмин

Для единовременного пособия в 8 тысяч из COVID-фонда нужно выделить 15 миллиардов - Кабмин

Единовременное пособие в размере 8 тысяч гривен, предусмотренное президентским законопроектом о помощи бизнесу и гражданам, может касаться 2 миллионов граждан, а это расходы в сумме около 15 млрд грн из COVID-фонда.

Об этом заявили представители Кабмина на заседании комитета ВР по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

“В случае введения выплаты будут производиться с помощью государственного онлайн сервиса “Дія”, по заявлению гражданина”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что комитет рекомендовал Раде включить законопроект в повестку дня сессии, сократить срок подачи альтернативных к нему законопроектов, а также сроки рассмотрения документа в первом чтении.

“Это крайне важный и амбициозный проект. В Украине еще не было такого, чтобы государство за две-три недели компенсировало потери 1,5-2 миллионам граждан электронным способом. Мы сможем не только разорвать цепочку заболеваемости с помощью введения локдауна, но и помочь тем домохозяйствам, кто в этом нуждается, встретить достойно Новый год. И уже главным делом следующего года будет обеспечить экономический рост уже здоровой нации украинцев”, – заявила председатель комитета Галина Третьякова.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в Раду ближайшее время подадут законопроекты относительно мер по поддержке граждан и бизнеса в связи с карантинными ограничениями, в частности, ФЛПы и наемные работники, чья сфера деятельности подпадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тыс. грн.

Выплаты на помощь бизнесу, анонсированные президентом Владимиром Зеленским, будут предлагать финансировать из фонда борьбы с COVID-19.

По материалам Економічна Правда
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