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Украинцы получают уведомления о налогах на имена ФЛП, которых не открывали

Украинцы получают уведомления о налогах на имена ФЛП, которых не открывали

В конце каждого года Государственная фискальная служба традиционно рассылает бизнесменам “письма счастья” – уведомления о налоговых долгах. Но многие украинцы, которые никогда не открывали ФЛП (физлицо-предприниматель), в этом году тоже получили такие письма. Более того, закрыть бизнес, которого нет, люди не могут.

Об этом пишет сайт “Сегодня”.

Сотни тысяч писем от налоговой службы уже добрались до своих адресатов – пришло время платить единый социальный взнос (ЕСВ). По сути, это не налог, а целый комплекс платежей – в Пенсионный фонд и фонды страхования на случай безработицы, временной потери трудоспособности или несчастного случая на производстве.

Жительница Запорожья Елена Кощиенко тоже получила письмо о необходимости уплатить 35,5 тыс. гривен с угрозой взыскания в принудительном порядке. В местном отделении налоговой, куда Елена отправилась разбираться с проблемой, заявили, что женщина якобы зарегистрирована как частный предприниматель с 1994 года. Теперь на ее имя открыт ФЛП.

То есть в течение 26 лет об этом ФЛП (если даже он был открыт) никто ни разу не вспомнил, а тут вдруг пришло время платить по счетам? В налоговой на такие вопросы только разводят руками и говорят, что ничего не решают.

В регистрационном центре, где должны храниться данные об открытии частного предприятия, никакой информации не нашлось – женщине тоже не дали ознакомиться с архивами. Говорят, что документы здесь уже не сохраняются – истек срок давности.

Даже если в каком-то городском, районном, государственном архиве эти документы есть, нужно потрудиться, чтобы их достать. Но Елене нужно ежедневно быть на работе, а не ходить по закрытым на карантин кабинетам и ​​доказывать, что она никогда не занималась бизнесом.

Адвокат Михаил Ильяшев уверяет: этого делать и не нужно, но важно обратиться к правоохранителям.

“В этом случае будет стоять вопрос об уголовной ответственности государственного регистратора, который это сделал. И этим должен заниматься не сам человек, которого зарегистрировали, а правоохранительные органы. От такого человека потребуется подать заявление, чтобы привлечь государственного регистратора к уголовной ответственности”, – говорит юрист.

Впрочем, в налоговой активно не советуют привлекать правоохранительные органы. Намекают на то, что всегда “можно как-то договориться”:

“Они говорят: “Вы знаете, в суд не стоит обращаться. Мы вам поможем». Они все равно будут настаивать, чтобы я уплатила минимальный платеж. Это около двух тысяч. И там шесть заявлений. То есть, я пишу заявление, проплачиваю минимальный налог, и так шесть раз”, – рассказывает Елена.

Конечно, есть нечистые на руку предприниматели, которые уклоняются от налогов и сборов. Есть куча зарегистрированных ФЛП, которые ни дня не занимались бизнесом, а продали свои данные когда-то за деньги. Но, может, стоит соблюдать нормы закона и предоставить человеку информацию по законному требованию? Или теперь мы все по умолчанию должники?

По материалам Сегодня
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