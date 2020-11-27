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Наиболее проблемные статьи расходов бизнеса в 2020 году (инфографика)

Наиболее проблемные статьи расходов бизнеса в 2020 году (инфографика)

Самыми большими расходами, с которыми сталкивался бизнес в 2020 году, были оплата труда работников и ЕСВ, оплата аренды и поддержка операционной деятельности.

Об этом говорится в опросе платформы SheExports.

Опрос был проведен среди 790 предприятий в период с 13 октября по 1 ноября 2020 года.

Около 82% украинских малых, средних и крупных предприятий сообщили об усложнении ведения своего дела в 2020 году по сравнению с 2019 годом, и лишь 10% отметили, что вести бизнес стало легче.

Около 32% бизнеса отметили карантинные ограничения по ведению бизнеса как одну из главных проблем, 31% – недостаток финансов и 31% – ограничение движения общественного транспорта.

Факторы, повлиявшие на рост выручки:

  • оптимизация бизнес-процессов;
  • активизация маркетинговой деятельности;
  • рост спроса и выход на новые каналы;
  • выход на новые иностранные рынки;
  • снижение затрат и рост экспорта.

Банковские услуги, которыми пользуется бизнес: обслуживание текущего счета, интернет-банкинг, обслуживание валютных операций, эквайринг (POS-терминал), депозиты и овердрафты.

Инфографика: SheExports

Справка Finance.ua:

  • Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назвала две ключевые проблемы, с которыми сталкивается украинский бизнес – это преступные схемы и давление правоохранителей на бизнес.
По материалам Finance.UA
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