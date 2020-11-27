Microsoft разработала систему для измерения «успешности» рабочих встреч

Компания Microsoft разработала технологию мониторинга эффективности встреч работников с помощью анализа их поведения на встречах, чтобы повысить организационную производительность фирмы.

Об этом сообщает Geek Wire.

В новых патентных заявках Microsoft описывается система для получения и прогнозирования «общих показателей эффективности» с использованием таких данных, как язык тела, мимика, температура в помещении, время суток и количество людей на встрече. Система использует камеры, сенсоры и программные средства, чтобы определить, например, «какой вклад участник встречи делает для ее успешность, в противовес выполнению других задач, например отправке текстовых сообщений, проверке электронной почты и поиску в Интернете».

Отмечается, что «система измерения успешности встреч» способна повысить возможность проведения эффективных сборов. Она может рекомендовать альтернативные места проведения обсуждений и предлагать подходящее время и людей, которые должны присутствовать на встрече.

Первую заявку на патентование Microsoft подала в 2018, однако ее утвердили в августе этого года. В конце октября компания выпустила новую функцию «Показатели производительности». Этот инструмент предоставляет фирмам данные для анализа того, как работники применяют различные технологии на работе. Microsoft отмечает, что цель системы – помочь организациям повысить эффективность посредством использования совместных рабочих областей и облачного доступа к файлам.