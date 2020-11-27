Повышение тарифов на электроэнергию для населения давно назрело - аналитик Dragon Capital

Вопрос повышения тарифов на электроэнергию для населения давно назрел, а озвученная Минэнерго идея их пересмотра правильная и ожидаема.
Об этом сообщил старший аналитик Dragon Capital Денис Саква.
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“Этот вопрос давно назрел, и то, что сейчас правительство озвучило идею повысить тарифы, я считаю, что это абсолютно правильное решение и давно уже ожидаемо”, – сообщил аналитик.
Он отметил, что в последний раз тарифы повышались в 2017 году. С тех пор затраты на производство электроэнергии и на передачу очень сильно выросли, но тарифы оставались фиксированными.
“Ситуация на энергорынке привела к тому, что тянуть дальше нельзя. Ситуация действительно стала довольно драматичной, начиная с конца 2019 года”, – добавил Саква.
Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн/кВт-час на первые 100 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-час на оставшийся объем месячного потребления.
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