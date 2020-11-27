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Штрафы за отсутствие маски: за выходные в Киеве составили 208 протоколов

Штрафы за отсутствие маски: за выходные в Киеве составили 208 протоколов

Полицейские Киева за последние выходные составили 406 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений, в частности 208 за пренебрежение гражданами средствами индивидуальной защиты.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Как отмечается, за эти выходные правоохранители проверили 1510 заведений хозяйственной деятельности: развлекательные заведения, заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры.

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“По результатам этих проверок на должностных лиц составлено 198 админпротоколов по ч. 1 ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП. За это предусмотрено наложение штрафа от 34 до 170 тысяч гривен”, – говорится в сообщении.

Кроме того, в этих заведениях полицейские проверяли граждан на предмет ношения средств индивидуальной защиты. За нарушение требований ч. 2 ст. 44-3 КУоАП было составлено 208 админпротоколов, что предусматривает штраф от 170 до 255 гривен.

По материалам Finance.UA
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