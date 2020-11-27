Еще один завод "Укрспирта" "ушел из молотка" за 21 миллион

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Лужанское МПД за 21 млн грн – цена возросла в 2,4 раза.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

“Стартовая цена аукциона составляла 8,6 млн грн, таким образом, благодаря прозрачным конкурентным торгам, цена возросла в 2,4 раза. Победителем стал один из трех участников открытых торгов, сделавший самое высокое начальное ценовое предложение и удерживавший лидерство по размеру ставок в течение всего аукциона”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Лужанское МПД находится в Черновицкой области и включает в себя 920 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества.

Справка Finance.ua:

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Мариловское МПД и хранение спирта (Тернопольская область), стартовая цена возросла в 2,2 раза – с 54,7 млн грн до 120 млн грн.

Шестой объект “Укрспирта” “ушел с молотка” за цену, почти в три раза выше стартовой. Госпредприятие на Львовщине приобрело ООО “ ФИНАНС - СЕРВИС ПЛЮС ”.