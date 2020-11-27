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Еще один завод "Укрспирта" "ушел из молотка" за 21 миллион

Еще один завод "Укрспирта" "ушел из молотка" за 21 миллион

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Лужанское МПД за 21 млн грн – цена возросла в 2,4 раза.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

“Стартовая цена аукциона составляла 8,6 млн грн, таким образом, благодаря прозрачным конкурентным торгам, цена возросла в 2,4 раза. Победителем стал один из трех участников открытых торгов, сделавший самое высокое начальное ценовое предложение и удерживавший лидерство по размеру ставок в течение всего аукциона”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что Лужанское МПД находится в Черновицкой области и включает в себя 920 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества.

Справка Finance.ua:

  • Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Мариловское МПД и хранение спирта (Тернопольская область), стартовая цена возросла в 2,2 раза – с 54,7 млн грн до 120 млн грн.
  • Шестой объект “Укрспирта” “ушел с молотка” за цену, почти в три раза выше стартовой. Госпредприятие на Львовщине приобрело ОООФИНАНС-СЕРВИС ПЛЮС”.
  • Ранее инвесторов нашли Немировское, Артемовское, Овечацкое, Лопатинское и Бершадское МПД.
По материалам Економічна Правда
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