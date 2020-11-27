Еще один завод "Укрспирта" "ушел из молотка" за 21 миллион

Фонд госимущества продал на приватизационном аукционе Лужанское МПД за 21 млн грн – цена возросла в 2,4 раза.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
“Стартовая цена аукциона составляла 8,6 млн грн, таким образом, благодаря прозрачным конкурентным торгам, цена возросла в 2,4 раза. Победителем стал один из трех участников открытых торгов, сделавший самое высокое начальное ценовое предложение и удерживавший лидерство по размеру ставок в течение всего аукциона”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что Лужанское МПД находится в Черновицкой области и включает в себя 920 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества.
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