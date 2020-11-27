Нафтогаз попросили поделиться дешевым украинским газом с рынком: упадут ли цены

Входящую в группу НАК “Нафтогаз” компанию “Укргаздобыча” (УГВ) хотят обязать продавать часть своего топлива на бирже: по задумке, это должно обеспечить конкуренцию недавно созданному рынку, снизить цену ресурса в опте, а впоследствии – для бытовых и промышленных потребителей.

Такое решение поддерживают не только депутаты, подавшие 18 ноября предусматривающий новацию законопроект №4400, но и Министерство энергетики в лице и.о. главы ведомства Юрия Бойко, а также западные партнеры.

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В Европейском энергетическом сообществе (ЕЭС) 26 ноября опубликовали отчет об исследовании структуры рынка газа в Украине, где сделали вывод о его несостоятельности, причина которой кроется в отсутствии равного доступа ресурса УГВ для других игроков, кроме НАКа.

Нафтогаз отвергает претензии в своем исключительном влиянии на цену голубого топлива, в частности, указывая, что его наценка минимальна, а конечная стоимость для потребителей, если НАК не поставляет им газ напрямую, формируется у трейдеров и “традиционных” поставщиков (газсбытов).

Эти предприятия входят в группу “Региональная газовая компания” (РГК) и предоставляют услуги для 8 из 12,5 млн бытовых клиентов в Украине (64% рынка). Доступ к абонентской базе РГК обеспечен благодаря аффилированности с операторами сетей распределения (облгазами). Как считают в Нафтогазе, газсбыты препятствуют переходу клиентов к другим поставщикам.

Продавать РГК газ на бирже без заблаговременной оплаты в госкомпании не хотят, аргументируя это крупными задолженностями, которые ранее газсбыты накапливали перед Нафтогазом. Однако депутаты и согласные с ними собеседники UBR.ua считают, что, ограничивая вывод топлива на биржу, в НАКе добиваются не гарантированности расчетов, а завоевания сегмента бытовых потребителей – на данный момент единственного, где Нафтогаз не доминирует.

Доля двух компаний группы “Нафтогаз”, УГВ и Укрнафты в газодобывающей отрасли Украины составляет почти 70%. Они производят более 15 из 21 млрд куб.м. газа в год (14,2 млрд куб.м. в 2019 добыла УГВ, 1,16 млрд куб.м. – Укрнафта). Это половина ресурсных нужд украинских домохозяйств (29,9 млрд куб.м. в 2019 году).

Помимо производства, Нафтогаз импортирует голубое топливо: в 2019-м объемы ввоза группы составили 7,2 млрд куб.м. В итоге суммарная доля НАКа на внутреннем рынке превысила 70%, что, как отмечается в пояснительной записке к законопроекту №4400, “однозначно свидетельствует о его монопольном положении”.

Однако, несмотря на то, что после 1 августа Нафтогаз больше не должен продавать топливо населению по льготным тарифам (ПСО), компания все еще связана обязательствами реализовывать газ теплокоммунэнерго (ТКЭ): до 1 мая 2021 года их тарифы продолжает устанавливать Кабмин в рамках ПСО. Ресурс, предусмотренный для ТКЭ, Нафтогаз не имеет права отдавать на оптовый рынок.

Таким образом, согласно оценке Европейского энергосообщества, Нафтогаз может свободно распоряжаться 6,21 млрд куб м газа украинской добычи, без учета топлива, производимого Укрнафтой. При этом на Украинскую энергетическую биржу (УЭБ) Нафтогаз, согласно собственным данным, за январь-ноябрь 2020 года вывел 1,2 млрд куб.м. газа, что, впрочем, составляет 62% от всех торгов за отчетный период (1,9 млрд куб.м.).

Справка Finance.ua: