Где в столице появятся дополнительные полосы общественного транспорта

В Киеве планируют обустроить полосы общественного транспорта на мосту Патона и еще на семи улицах.

Об этом сообщил Центр организации дорожного движения на запрос «Вечернего Киева».

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«Запроектированы полосы общественного транспорта общей протяженностью 132 километра, из которых введены 111 километров», – отмечает директор КП «Центр организации дорожного движения» Виктор Черний.

Полосы общественного транспорта планируют организовать на следующих улицах:

Братиславская (на согласовании);

Проспект Соборности (пока не введена);

Харьковское шоссе (на согласовании);

Проспект Юрия Гагарина (на согласовании);

Луговая (на согласовании);

Ивашкевича (завершается разработка схемы организации дорожного движения);

Проспект Правды (начаты работы по разработке схемы организации дорожного движения).

«Расширение выделенных полос должно повысить как скорость движения троллейбусов и автобусов, так и привлекательность общественного транспорта как альтернативы использованию частных автомобилей», – пояснил Виктор Черний.

Напомним, первый экспериментальный участок полосы общественного транспорта в столице открыли еще в 2001 году на Воздухофлотском проспекте.

11 ноября этого года правительство разрешило велосипедистам ездить по полосам для движения маршрутных транспортных средств. Таким образом, планируют снизить травматизм велосипедистов на дорогах. Передвигаться рядом с общественным транспортом менее рискованно, так как автобусы и троллейбусы двигаются со скоростью в среднем 20-30 км/ч, а средняя скорость автомобиля в городе составляет 50 км/ч.

К слову, водителей, выехавших на полосу общественного транспорта, могут оштрафовать на 510 грн.