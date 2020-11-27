Где в столице появятся дополнительные полосы общественного транспорта

В Киеве планируют обустроить полосы общественного транспорта на мосту Патона и еще на семи улицах.
Об этом сообщил Центр организации дорожного движения на запрос «Вечернего Киева».
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«Запроектированы полосы общественного транспорта общей протяженностью 132 километра, из которых введены 111 километров», – отмечает директор КП «Центр организации дорожного движения» Виктор Черний.
Полосы общественного транспорта планируют организовать на следующих улицах:
«Расширение выделенных полос должно повысить как скорость движения троллейбусов и автобусов, так и привлекательность общественного транспорта как альтернативы использованию частных автомобилей», – пояснил Виктор Черний.
Напомним, первый экспериментальный участок полосы общественного транспорта в столице открыли еще в 2001 году на Воздухофлотском проспекте.
11 ноября этого года правительство разрешило велосипедистам ездить по полосам для движения маршрутных транспортных средств. Таким образом, планируют снизить травматизм велосипедистов на дорогах. Передвигаться рядом с общественным транспортом менее рискованно, так как автобусы и троллейбусы двигаются со скоростью в среднем 20-30 км/ч, а средняя скорость автомобиля в городе составляет 50 км/ч.
К слову, водителей, выехавших на полосу общественного транспорта, могут оштрафовать на 510 грн.
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