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S&P Global ведет переговоры о приобретении IHS Markit за $44 млрд

S&P Global ведет переговоры о приобретении IHS Markit за $44 млрд

S&P Global приближается к соглашению по приобретению IHS Markit на сумму около $44 млрд.

Как сообщает Bloomberg, эта сделка объединит двух крупнейших поставщиков данных с Уолл-стрит.

Компания IHS Markit, которая предоставляет данные, анализ и исследования, была оценена в $36,9 млрд в конце пятницы после достижения рекордного максимума в начале недели. В этом году акции IHS Markit выросли на 23% по сравнению с ростом акций S&P Global на 25%, в результате чего рыночная капитализация компании составила $82,2 млрд.

Соглашение объединит одно из старейших имен на финансовых рынках с «новичком» на рынке. S&P берет свое начало в сборе информации для инвесторов с 1860 года и больше известна своими рейтингами облигаций и знаковыми индексами фондового рынка, которые служат расшифровкой состояния глобального рынка.

IHS Markit, созданная в 2016 году в результате слияния двух более мелких игроков, отслеживает данные на финансовых рынках. У нее есть программное обеспечение, которое крупные банки Уолл-стрит используют для приобретения корпоративных акций и облигаций, а также для отслеживания данных о транспорте и энергетике, которые могут быть интегрированы с сырьевым бизнесом S&P Platts.

В 2016 году компания IHS, которая предоставляла аналитические услуги для предприятий и правительств, купила лондонскую компанию Markit и перенесла штаб-квартиру в Великобританию. Это было частью волны аналогичных соглашений, известных как инверсии, когда американские компании выезжали за границу, чтобы снизить налоговые ставки.

По материалам Mind
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