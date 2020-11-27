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Экс-сотрудницу банка "Хрещатик" подозревают в миллионных хищениях

Экс-сотрудницу банка "Хрещатик" подозревают в миллионных хищениях

В Киеве экс-сотрудницу банка “Хрещатик” подозревают в подделке документов и завладении средств вкладчиков на сумму 10 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Отмечается, что подозреваемая была ответственной за оформление договоров. Вступив в сговор с другими работниками банка, она предоставляла вкладчикам заведомо поддельные документы, которые якобы подтверждают принадлежность передачи банку денежных средств по депозитным договорам. Однако в дальнейшем полученные от клиентов средства подозреваемая не учитывала должным образом и вместе с другими соучастниками использовала по своему усмотрению.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Ей объявлено подозрение в завладении средствами вкладчиков путем злоупотребления служебным положением.

Спикер прокуратуры Надежда Максимец уточнила, что преступление было совершено в период 2013-14 годов. Вышеуказанное подозрение объявлено в рамках выделенного уголовного производства по делу о масштабном хищении средств банка, которое расследует следственное управление столичной полиции.

В рамках следствия устанавливаются другие соучастники преступления.

По материалам Зеркало Недели
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