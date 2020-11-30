Самые популярные подержанные авто для бизнеса (инфографика)

Обычно обновление модельного ряда грузовиков происходит значительно реже, чем у легковушек. Порой одна и та же генерация модели может выпускаться по 15 лет, с небольшими косметическими обновлениями или с установкой двигателей, соответствующих более высоким экологическим стандартам.
Начнем с десяти производителей, чьих «бусов» или минифургонов было больше перепродано, или впервые зарегистрировано после «пригона» и растаможки в Украине. Об этом говорится в данных auto.ria.
Однако в следующем году на дорогах должно появиться много новых (следующего поколения) машин коммерческого назначения: Renault Kangoo и Trafic, Volkswagen Transporter T7 и Caddy и еще некоторые. Не исключено, что в ответ на такую активность одних производителей, будут шаги от других, поэтому в сегменте небольших грузовиков может произойти заметная волна обновлений.
Данные ГСЦ МВД:
Прочие: 518 шт.
От производителей – до отдельных моделей «коммерсантов», которые были самым интересным товаром в своем сегменте в октябре.
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