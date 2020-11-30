Самые популярные подержанные авто для бизнеса (инфографика)

Обычно обновление модельного ряда грузовиков происходит значительно реже, чем у легковушек. Порой одна и та же генерация модели может выпускаться по 15 лет, с небольшими косметическими обновлениями или с установкой двигателей, соответствующих более высоким экологическим стандартам.

Начнем с десяти производителей, чьих «бусов» или минифургонов было больше перепродано, или впервые зарегистрировано после «пригона» и растаможки в Украине. Об этом говорится в данных auto.ria.

Однако в следующем году на дорогах должно появиться много новых (следующего поколения) машин коммерческого назначения: Renault Kangoo и Trafic, Volkswagen Transporter T7 и Caddy и еще некоторые. Не исключено, что в ответ на такую ​​активность одних производителей, будут шаги от других, поэтому в сегменте небольших грузовиков может произойти заметная волна обновлений.

Данные ГСЦ МВД:

Renault (1282 шт.)

Mercedes-Benz (1029 шт.)

Volkswagen (894 шт.)

ГАЗ (529 шт.)

Ford (457 шт.)

Opel (396 шт.)

Fiat (301 шт.)

Peugeot (210 шт.)

Citroen (191 шт.)

ЗАЗ (164 шт.)

Прочие: 518 шт.

От производителей – до отдельных моделей «коммерсантов», которые были самым интересным товаром в своем сегменте в октябре.

Справка Finance.ua: