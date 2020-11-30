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Самые популярные подержанные авто для бизнеса (инфографика)

Самые популярные подержанные авто для бизнеса (инфографика)

Обычно обновление модельного ряда грузовиков происходит значительно реже, чем у легковушек. Порой одна и та же генерация модели может выпускаться по 15 лет, с небольшими косметическими обновлениями или с установкой двигателей, соответствующих более высоким экологическим стандартам.

Начнем с десяти производителей, чьих «бусов» или минифургонов было больше перепродано, или впервые зарегистрировано после «пригона» и растаможки в Украине. Об этом говорится в данных auto.ria.

Однако в следующем году на дорогах должно появиться много новых (следующего поколения) машин коммерческого назначения: Renault Kangoo и Trafic, Volkswagen Transporter T7 и Caddy и еще некоторые. Не исключено, что в ответ на такую ​​активность одних производителей, будут шаги от других, поэтому в сегменте небольших грузовиков может произойти заметная волна обновлений.

Данные ГСЦ МВД:

  • Renault (1282 шт.)
  • Mercedes-Benz (1029 шт.)
  • Volkswagen (894 шт.)
  • ГАЗ (529 шт.)
  • Ford (457 шт.)
  • Opel (396 шт.)
  • Fiat (301 шт.)
  • Peugeot (210 шт.)
  • Citroen (191 шт.)
  • ЗАЗ (164 шт.)

Прочие: 518 шт.

От производителей – до отдельных моделей «коммерсантов», которые были самым интересным товаром в своем сегменте в октябре.

Справка Finance.ua:

  • Министерство внутренних дел запустило мобильное приложение, которое позволяет оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения: можно оплатить штрафы, которые уже вынесены; получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса; информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Как сэкономить на оплате штрафа ПДД

По материалам Finance.UA
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