Через какое время аннулируется административное взыскание за нарушение ПДД

Бытует мнение, что административный штраф за нарушение ПДД легче заплатить, чем заниматься обжалованием. Мотив нежелания обжаловать штраф заключается в незначительных суммах штрафа – 340 грн. или 425 грн. Однако, административный штраф не является будничным событием.
Об этом пишет Дорожный адвокат.
“Факт вынесения в отношении водителя постановления свидетельствует о том, что он считается привлекавшимся к административной ответственности. Иными словами, правонарушителем. Если водитель не обжаловал постановление, он дополнительно сам признал себя нарушителем! Даже если он ничего не нарушал”, – говорится в сообщении.
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Он будет считаться не привлекавшимся к административной ответственности только в случае, если в течение года он не совершил нового административного правонарушения.
В противном случае, в течение года он считается привлекавшимся к административной ответственности и должен сообщать об этом в случае необходимости.
Если же в течение года со дня вынесения постановления, в отношении водителя вынесено новое постановление, то этот отсчет времени начинается «с нуля».
Кроме того, по некоторым статьям КоАП предусмотрена более строгая ответственность при повторном нарушении в течение года, это в частности лишения права управления транспортными средствами, административный арест, общественные работы, изъятие транспортного средства и т.д.
При этом, сама по себе мысль водителя о том, что штраф незаконный, не отменяет постановления о привлечении его к административной ответственности. Постановление может быть отменено только компетентным органом по обращению водителя.
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