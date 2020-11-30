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Через какое время аннулируется административное взыскание за нарушение ПДД

Через какое время аннулируется административное взыскание за нарушение ПДД

Бытует мнение, что административный штраф за нарушение ПДД легче заплатить, чем заниматься обжалованием. Мотив нежелания обжаловать штраф заключается в незначительных суммах штрафа – 340 грн. или 425 грн. Однако, административный штраф не является будничным событием.

Об этом пишет Дорожный адвокат.

“Факт вынесения в отношении водителя постановления свидетельствует о том, что он считается привлекавшимся к административной ответственности. Иными словами, правонарушителем. Если водитель не обжаловал постановление, он дополнительно сам признал себя нарушителем! Даже если он ничего не нарушал”, – говорится в сообщении.

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Он будет считаться не привлекавшимся к административной ответственности только в случае, если в течение года он не совершил нового административного правонарушения.

В противном случае, в течение года он считается привлекавшимся к административной ответственности и должен сообщать об этом в случае необходимости.

Если же в течение года со дня вынесения постановления, в отношении водителя вынесено новое постановление, то этот отсчет времени начинается «с нуля».

Кроме того, по некоторым статьям КоАП предусмотрена более строгая ответственность при повторном нарушении в течение года, это в частности лишения права управления транспортными средствами, административный арест, общественные работы, изъятие транспортного средства и т.д.

При этом, сама по себе мысль водителя о том, что штраф незаконный, не отменяет постановления о привлечении его к административной ответственности. Постановление может быть отменено только компетентным органом по обращению водителя.

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По материалам Finance.UA
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