Ученый подсчитал стоимость планеты Земля

Астрофизик Грег Лафлин из Калифорнийского университета в Санта-Круз создал собственную формулу, по которой оценил стоимость планеты Земля. По его подсчетам, она стоит пять квадриллионов долларов.
Об этом пишет Mail Online.
В своих подсчетах ученый учитывал массу Земли, ее температуру, возраст и многие другие факторы, которые влияют на ее способность поддерживать жизнь.
Земля оказалась самой дорогой планетой, как минимум, в Солнечной системе, отметил ученый.
Так, для сравнения цена Марса составляет всего 16 тысяч долларов США.
“Столь низкая стоимость красной планеты обусловлена практическим отсутствием ее пригодности для развития жизни”, – пояснил Лафлин.
Венера же, по подсчетам астрофизика, стоит всего один цент.
“Я всегда думал, что понятие “планета земного типа в обитаемой зоне” довольно расплывчатое. Мне нужна была метрика, с помощью которой я бы мог увидеть ценность планет, которые систематически находят исследователи” – говорит Лафлин.
По мнению астрофизика, планеты, стоимость которых меньше 80 000 000 долларов, не стоит рассматривать как потенциальный новый дом для людей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На Банковой митингуют инвесторы "Аркады"2 ч. назад - 470 4
Правительство рассматривает вариант "интеллектуального локдауна", - Арахамия2 ч. назад - 611 3
Как сэкономить на отопленииВчера, 14:02 - 3192 3
В МВД рассказали, как передать, перезакрепить свой номерной знакВчера, 09:50 - 2092 3
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 2276 3
Кому повысят пенсии в 2021 году: как докупить стажВчера, 16:00 - 8843 1
Гендиректор PayPal рассказал, что произойдет с Bitcoin в будущемВчера, 13:00 - 6965 1
Как сэкономить на отопленииВчера, 14:02 - 3192 3
Гетманцев назвал главные мифы о кассовых аппаратах для ФЛПВчера, 15:00 - 2682 2
В Украине начались продажи китайского кроссовера FAW X80 (фото)9 ч. назад - 2453
Ученый подсчитал стоимость планеты ЗемляОколо часа назад - 52
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 2274 3
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 555
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1376 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 1087 11