Ученый подсчитал стоимость планеты Земля

Астрофизик Грег Лафлин из Калифорнийского университета в Санта-Круз создал собственную формулу, по которой оценил стоимость планеты Земля. По его подсчетам, она стоит пять квадриллионов долларов.

Об этом пишет Mail Online.

В своих подсчетах ученый учитывал массу Земли, ее температуру, возраст и многие другие факторы, которые влияют на ее способность поддерживать жизнь.

Земля оказалась самой дорогой планетой, как минимум, в Солнечной системе, отметил ученый.

Так, для сравнения цена Марса составляет всего 16 тысяч долларов США.

“Столь низкая стоимость красной планеты обусловлена ​​практическим отсутствием ее пригодности для развития жизни”, – пояснил Лафлин.

Венера же, по подсчетам астрофизика, стоит всего один цент.

“Я всегда думал, что понятие “планета земного типа в обитаемой зоне” довольно расплывчатое. Мне нужна была метрика, с помощью которой я бы мог увидеть ценность планет, которые систематически находят исследователи” – говорит Лафлин.

По мнению астрофизика, планеты, стоимость которых меньше 80 000 000 долларов, не стоит рассматривать как потенциальный новый дом для людей.