Китай завершает испытания своего конкурента для Airbus и Boeing

Государственная авиастроительная корпорация COMAC получила разрешение Администрации гражданской авиации Китая на проведение завершающих и сертификационных летных испытаний узкофюзеляжного C919.
Об этом сообщило издание Flightglobal.
В сертификационных испытаниях примут участие шесть самолетов, они пройдут в разных районах страны.
Разработка C919 началась в начале 2010-х. Это крупнейший лайнер, спроектированный и построенный в Китае. Длина самолета 38,9 метра и размах крыла 35,8 метра. Он будет выпускаться в трех вариантах, рассчитанных на перевозку 156, 168 и 174 пассажиров на расстояние до 5,5 тысячи километров. Первый полет самолета состоялся в мае прошлого года.
Китай намерен поставлять C919 на экспорт. Считается, что на мировом рынке он будет конкурировать с самолетами семейств Airbus A320 и Boeing 737.
Сертификационные испытания C919 рассчитывают завершить до конца текущего года, а в 2021 году начать поставки первых самолетов заказчикам. Как ожидается, первой самолеты получит китайская авиакомпания China Eastern Airlines, базирующаяся в Шанхае. COMAC уже получила твердые заказы на поставку 305 самолетов с американо-французскими двигателями CFM International Leap-1C.
На фоне кризиса, с которым столкнулся концерн Boeing после запрета полетов самолетов 737 MAX и пандемии коронавируса, он намерен реализовать масштабную программу сокращения расходов.
Airbus хочет к 2035 году запустить в серию самолет, который будет оснащен двигателями, работающими на водороде. Это должен быть экологически чистый летательный аппарат.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На Банковой митингуют инвесторы "Аркады"11 ч. назад - 1208 14
Правительство рассматривает вариант "интеллектуального локдауна", - Арахамия11 ч. назад - 1737 8
Пособие по безработице получают 20 тысяч киевлян6 ч. назад - 122 3
Снять жилье на Новый год: цены в Киеве, ЛьвовеВчера, 09:37 - 3198 2
В ОП заявили, что падение экономики за 2020 год не должно быть более 5%13 ч. назад - 206 2
В Украине начались продажи китайского кроссовера FAW X80 (фото)18 ч. назад - 5815 1
Гороховский озвучил возможную стоимость продажи проекта monobank8 ч. назад - 4453 1
Кабмин определился с окончательными датами введения локдауна - СМИ5 ч. назад - 2964 1
Правительство рассматривает вариант "интеллектуального локдауна", - Арахамия11 ч. назад - 1737 8
Украинцы получают уведомления о налогах на имена ФЛП, которых не открывали6 ч. назад - 1627
Ученый подсчитал стоимость планеты Земля10 ч. назад - 342 1
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 2449 5
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 590
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1423 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 1130 11