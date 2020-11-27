Китай завершает испытания своего конкурента для Airbus и Boeing

Государственная авиастроительная корпорация COMAC получила разрешение Администрации гражданской авиации Китая на проведение завершающих и сертификационных летных испытаний узкофюзеляжного C919.

Об этом сообщило издание Flightglobal.

В сертификационных испытаниях примут участие шесть самолетов, они пройдут в разных районах страны.

Разработка C919 началась в начале 2010-х. Это крупнейший лайнер, спроектированный и построенный в Китае. Длина самолета 38,9 метра и размах крыла 35,8 метра. Он будет выпускаться в трех вариантах, рассчитанных на перевозку 156, 168 и 174 пассажиров на расстояние до 5,5 тысячи километров. Первый полет самолета состоялся в мае прошлого года.

Китай намерен поставлять C919 на экспорт. Считается, что на мировом рынке он будет конкурировать с самолетами семейств Airbus A320 и Boeing 737.

Сертификационные испытания C919 рассчитывают завершить до конца текущего года, а в 2021 году начать поставки первых самолетов заказчикам. Как ожидается, первой самолеты получит китайская авиакомпания China Eastern Airlines, базирующаяся в Шанхае. COMAC уже получила твердые заказы на поставку 305 самолетов с американо-французскими двигателями CFM International Leap-1C.

На фоне кризиса, с которым столкнулся концерн Boeing после запрета полетов самолетов 737 MAX и пандемии коронавируса, он намерен реализовать масштабную программу сокращения расходов.

Airbus хочет к 2035 году запустить в серию самолет, который будет оснащен двигателями, работающими на водороде. Это должен быть экологически чистый летательный аппарат.