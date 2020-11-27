Нацдепозитарий повысит вознаграждение независимым директорам до 400 тыс. грн

Национальный депозитарий Украины планирует повысить размер базового вознаграждения членам наблюдательного совета – независимым директорам с 1 января 2021 года.
Об этом НДУ сообщает в системе раскрытия информации на фондовом рынке НКЦБФР.
Соответствующее решение содержится в проекте, который рассмотрят на внеочередном собрании акционеров 29 декабря.
НДУ предлагает определить политику вознаграждения членов наблюдательного совета на 2021-2022 годы.
«Основные изменения, предлагаемые к политике вознаграждения членов наблюдательного совета по сравнению с 2020 годом, предусматривающие увеличение размера базового (основного) вознаграждения членам наблюдательного совета – независимым директорам со 120 тыс. грн до 400 тыс. грн за финансовый год», – сообщили в НДУ.
Планируется ввести дополнительное вознаграждение независимым директорам за выполнение ими полномочий председателя наблюдательного совета или председателей комитетов наблюдательного совета, а также компенсации в случае понесенных ими расходов в любых спорах или производствах в органах госвласти, связанных с выполнением членом наблюдательного совета своих обязательств.
Будет введена возможность члена наблюдательного совета – независимого директора выбрать иные сроки выплаты вознаграждения по его желанию – за полугодие, за 9 месяцев или за календарный год.
Кроме того, на утверждение будут вынесены новые редакции устава НДУ, Кодекса корпоративного управления и Положения о правлении.
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