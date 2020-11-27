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Суд оставил главный офис Приватбанка за компанией, связанной с Коломойским

Суд оставил главный офис Приватбанка за компанией, связанной с Коломойским

Хозяйственный суд Днепропетровской области своим решением от 26 ноября удовлетворил исковые требования компании “Океанмаш”, которая претендует на одно из зданий головного офиса ПриватБанка в Днепре, сообщила сегодня пресс-служба финучреждения.

В частности, местная компания требовала признать противоправным и отменить решение о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество.

Со своей стороны, в банке отметили, что будут подавать апелляцию на это решение хозсуда.

“Приватбанк подает апелляцию на решение Хозяйственного суда Днепропетровской области по иску “Океанмаш”, которым суд поддержал попытку лишить банк права собственности на одно из зданий главного офиса в Днепре”, – сообщили в банке.

В Приватбанке объяснили, что в августе 2016-го здание “Океанмаша” как предмет ипотеки на законных основаниях перешло в собственность банка.

“Такая судебная тяжба является… еще одной миной замедленного действия, заложенной при оформлении перехода залогового имущества в собственность банка до национализации”, – подчеркнули в финучреждении.

Судебные споры ведутся вокруг одного из офисов банка, в котором до введения карантина работало 1,5 тыс. сотрудников. При этом ситуация не повлияет на деятельность банка и бесперебойную работу его сервисов, потому что с марта 2020-го работники перешли на дистанционку.

По материалам УБР
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