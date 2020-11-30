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Будет ли продуктивна 4-дневная рабочая неделя - мнение эксперта

Будет ли продуктивна 4-дневная рабочая неделя - мнение эксперта

Пандемия СOVID-19 усилила тенденции, поддерживающие регулярную дистанционную работу и гибкий график. Эксперты убеждены, что они сохранятся и после открытия офисов, пишет БУДпортал.

Директор по продуктам международной консалтинговой компании отмечает, что сегодня компании могут быть более склонны к гибкости, ведь у них не было другого выбора, кроме как приспосабливаться и анализировать результаты производительности в течение нескольких месяцев.

Интересно! В Google руководители заметили падение производительности среди сотрудников младшего звена в первые дни пандемии, поэтому компания разработала программы обучения, чтобы помочь работникам более эффективно перейти на новую систему.

Переход на четырехдневную рабочую неделю. Практика сокращенной рабочей недели существует давно, по крайней мере, неофициально: “Данные отчетов показывают, что в пятницу в офисе гораздо меньше людей. Так было на протяжении многих лет в многочисленных отраслях, – отмечает эксперт.

Она рекомендует руководителям также учитывать способность своих сотрудников работать несмотря на то, что они живут в стрессовых условиях глобальной пандемии. Кроме того, существует продуктивный способ поддержки сотрудников, который не должен сосредотачиваться на работе с 9 до 17 с понедельника по пятницу.

“Совершенно очевидная реальность такова, что люди работают с менталитетом “всегда наготове”, – говорит эксперт.

Результаты опроса. Исследование установило, что 74 процента офисных работников поддерживают идею четырехдневной рабочей недели; 8 процентов сообщили, что у них уже есть это преимущество; и только 18 процентов – считают, что это некрасиво и маловероятно даже в условиях “постпандемических” изменений на рабочем месте.

“Главный урок, который следует извлечь руководителям: дело не в том, когда вы работаете, а в том, что вы делаете. Работодатели, которые хотят быть ориентированными на людей, будут процветать”, – резюмирует эксперт.

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По материалам Finance.UA
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