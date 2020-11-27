Италия оштрафовала Apple на $12 миллионов

Антимонопольный комитет Италии оштрафовал компанию Apple на 10 млн евро (12 миллионов долларов США) за “агрессивную и вводящую в заблуждение” коммерческую практику в отношении продаж своих iPhone.
Об этом сообщает Reuters.
В заявлении регулятора говорится, что компания рекламировала водостойкость нескольких моделей iPhone, при этом не объяснив, что они являются таковыми только при определенных обстоятельствах.
Итальянское ведомство добавило: компания в своем дисклеймере указала, что на ее телефоны не распространяется гарантия в случае повреждения устройства жидкостями. Поэтому обманутые клиенты не смогли получать бесплатный ремонт смартфона, если он получил повреждения от воды или другой жидкости.
В Apple отказались комментировать новость.
Напомним, в октябре Антимонопольный комитет Италии начал расследование против американской компании Google из-за возможного злоупотребления монопольным положением на рынке интернет-рекламы.
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