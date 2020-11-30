0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 66 0

В новогодний период европейские склады будут работать на пределе мощностей

В новогодний период европейские склады будут работать на пределе мощностей

Из-за возможных локдаунов, новогодних праздников и завершения переходного периода Brexit, европейские компании уже загружают свои склады до максимальных мощностей.

Об этом сообщает Reuters.

Компании уже заполняют на максимумы свои склады, чтобы товары были ближе к потребителям из-за возможных новых локдаунов и приближения новогодних праздников.

Великобритания и Европа также находятся под влиянием Brexit, переходный период которого завершится 31 декабря 2020 г. Из-за рисков выхода из ЕС без соглашения, британские компании уже загружают склады до предела мощностей, чтобы избежать проблем с поставками в пиковый зимний период.

Более 30% продаж британских компаний – это продажи в континентальную Европу, а отдельные популярные бренды в Великобритании представлены исключительно в странах ЕС.

Кроме того, пандемия и уменьшение мобильности вызвали резкий рост в онлайн-ритейле, поэтому склады будут работать на повышенных мощностях. Вместе с новогодним спросом вопрос складов встает для компаний еще более остро. Владелец сети складов GLP, предоставляющей объекты в лизинг H&M, Amazon и DHL отмечает, что их склады пока имеют лишь 3% свободных мощностей.

Также отмечается, что онлайн-ритейлерам требуется в три раза больше места на складах по сравнению с физическими локациями.

В связи с пандемией компании стали размещать хранилища в на меньших уровнях – скажем, вместо регионального склада компания предпочтет отдельные склады в каждой стране.

Brexit окажет огромное влияние на ритейл в странах ЕС даже при условии выхода с соглашением. В таком случае компании будут вынуждены платить за импорт-экспорт товаров и заполнять на них декларации. По подсчетам, это около 250 миллионов деклараций ежегодно.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.