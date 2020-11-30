В новогодний период европейские склады будут работать на пределе мощностей

Из-за возможных локдаунов, новогодних праздников и завершения переходного периода Brexit, европейские компании уже загружают свои склады до максимальных мощностей.
Об этом сообщает Reuters.
Компании уже заполняют на максимумы свои склады, чтобы товары были ближе к потребителям из-за возможных новых локдаунов и приближения новогодних праздников.
Великобритания и Европа также находятся под влиянием Brexit, переходный период которого завершится 31 декабря 2020 г. Из-за рисков выхода из ЕС без соглашения, британские компании уже загружают склады до предела мощностей, чтобы избежать проблем с поставками в пиковый зимний период.
Более 30% продаж британских компаний – это продажи в континентальную Европу, а отдельные популярные бренды в Великобритании представлены исключительно в странах ЕС.
Кроме того, пандемия и уменьшение мобильности вызвали резкий рост в онлайн-ритейле, поэтому склады будут работать на повышенных мощностях. Вместе с новогодним спросом вопрос складов встает для компаний еще более остро. Владелец сети складов GLP, предоставляющей объекты в лизинг H&M, Amazon и DHL отмечает, что их склады пока имеют лишь 3% свободных мощностей.
Также отмечается, что онлайн-ритейлерам требуется в три раза больше места на складах по сравнению с физическими локациями.
В связи с пандемией компании стали размещать хранилища в на меньших уровнях – скажем, вместо регионального склада компания предпочтет отдельные склады в каждой стране.
Brexit окажет огромное влияние на ритейл в странах ЕС даже при условии выхода с соглашением. В таком случае компании будут вынуждены платить за импорт-экспорт товаров и заполнять на них декларации. По подсчетам, это около 250 миллионов деклараций ежегодно.
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