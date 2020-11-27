Госбюджет-2021 планируют пополнять за счет легализации азартных игр

В доработанном ко второму чтению проекте Государственного бюджета на 2021 год правительство предлагает добавить к источникам формирования специального фонда госбюджета плату за лицензии в сфере азартных игр и лотерей.
Об этом сказано в сравнительной таблице к законопроекту О государственном бюджете на 2021 год.
Читайте также: В Украине начала работать комиссия по регулированию азартных игор
“Установить, что источниками формирования специального фонда государственного бюджета Украины на 2021 год в части доходов являются следующие поступления: плата за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей”, – сказано в документе.
Кроме того, проект бюджета предусматривает, что в 2021 году часть средств, полученных в специальный фонд госбюджета Украины, будет направлена на ряд программ, не предусмотренных проектом бюджета, подготовленным к первому чтению.
В частности, это финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с государственными программами; проведение строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины; финансовое обеспечение мероприятий по развитию аэропортной инфраструктуры; создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака.
Также такие средства предусмотрены на субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на создание центров культурных услуг, а также субвенции из госбюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Полноценный локдаун может спасти Украину, но есть условие, – ФурсаВчера, 08:00 - 3281 12
Посетитель оставил ресторану $3 тыс. чаевых за бокал пиваВчера, 02:12 - 14687 4
В МВД рассказали, как передать, перезакрепить свой номерной знакВчера, 09:50 - 1752 3
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 2092 3
Главная елка столицы обойдется в 5-7 млн (фото проекта)Вчера, 07:05 - 612 3
Звонят из "банков" и просят деньги от имени друзей: как спастись от мошенниковВчера, 12:00 - 8422
Кому повысят пенсии в 2021 году: как докупить стажВчера, 16:00 - 7768 1
Гендиректор PayPal рассказал, что произойдет с Bitcoin в будущемВчера, 13:00 - 6210 1
Как сэкономить на отопленииВчера, 14:02 - 2852 1
Гетманцев назвал главные мифы о кассовых аппаратах для ФЛПВчера, 15:00 - 2328 1
МАЗ представил электрический грузовик (фото)27.11.2020, 11:34 - 2083 3
В США разработана уникальная модель сердца25.11.2020, 14:23 - 540
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1364 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 1067 11
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 1209