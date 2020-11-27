0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 75 0

Госбюджет-2021 планируют пополнять за счет легализации азартных игр

Госбюджет-2021 планируют пополнять за счет легализации азартных игр

В доработанном ко второму чтению проекте Государственного бюджета на 2021 год правительство предлагает добавить к источникам формирования специального фонда госбюджета плату за лицензии в сфере азартных игр и лотерей.

Об этом сказано в сравнительной таблице к законопроекту О государственном бюджете на 2021 год.

Читайте также: В Украине начала работать комиссия по регулированию азартных игор

“Установить, что источниками формирования специального фонда государственного бюджета Украины на 2021 год в части доходов являются следующие поступления: плата за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей”, – сказано в документе.

Кроме того, проект бюджета предусматривает, что в 2021 году часть средств, полученных в специальный фонд госбюджета Украины, будет направлена на ряд программ, не предусмотренных проектом бюджета, подготовленным к первому чтению.

В частности, это финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения в соответствии с государственными программами; проведение строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины; финансовое обеспечение мероприятий по развитию аэропортной инфраструктуры; создание современной клинической базы для лечения онкологических заболеваний в Национальном институте рака.

Также такие средства предусмотрены на субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на создание центров культурных услуг, а также субвенции из госбюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.