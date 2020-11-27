В ОП заявили, что падение экономики за 2020 год не должно быть более 5%

Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив заявила, что падение экономики за 2020 год не должно быть более 5%.

Об этом она рассказала в эфире “Свободы слова” Савика Шустера.

Читайте также: Минфин спрогнозировал падение ВВП Украины по итогам 2020 года

“Мы уже за месяц до конца года видим, что ожидания падения экономического развития будут не такими плохими. Экономика Украины не упадет более чем на 5%. А 2% разницы в ВВП – это весьма существенно, поскольку мы помним, когда 2% или 3% роста было для нас существенным достижением, как для страны”, – рассказала Ковалив.

Напомним, в Минэкономики оставили неизменным прогноз сокращения ВВП на 4,8% по итогам года (в том числе на уровне 3% в 4 квартале), но в условиях длительного локдауна в Украине и мире падение по итогам года ожидается на уровне 5,6% (6% в 4 квартале).

Падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года.

В Национальном банке считают, что основными факторами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, сокращения инвестиций и внешней торговли.

Правительство ожидает падения ВВП по итогам года на 4,8%. В 2021 году, согласно прогнозу, ВВП вырастет на 4,6%.