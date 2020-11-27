В ОП заявили, что падение экономики за 2020 год не должно быть более 5%

Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив заявила, что падение экономики за 2020 год не должно быть более 5%.
Об этом она рассказала в эфире “Свободы слова” Савика Шустера.
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“Мы уже за месяц до конца года видим, что ожидания падения экономического развития будут не такими плохими. Экономика Украины не упадет более чем на 5%. А 2% разницы в ВВП – это весьма существенно, поскольку мы помним, когда 2% или 3% роста было для нас существенным достижением, как для страны”, – рассказала Ковалив.
Напомним, в Минэкономики оставили неизменным прогноз сокращения ВВП на 4,8% по итогам года (в том числе на уровне 3% в 4 квартале), но в условиях длительного локдауна в Украине и мире падение по итогам года ожидается на уровне 5,6% (6% в 4 квартале).
Падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года.
В Национальном банке считают, что основными факторами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, сокращения инвестиций и внешней торговли.
Правительство ожидает падения ВВП по итогам года на 4,8%. В 2021 году, согласно прогнозу, ВВП вырастет на 4,6%.
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