0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 41 0

В ОП заявили, что падение экономики за 2020 год не должно быть более 5%

В ОП заявили, что падение экономики за 2020 год не должно быть более 5%

Заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Ковалив заявила, что падение экономики за 2020 год не должно быть более 5%.

Об этом она рассказала в эфире “Свободы слова” Савика Шустера.

Читайте также: Минфин спрогнозировал падение ВВП Украины по итогам 2020 года

“Мы уже за месяц до конца года видим, что ожидания падения экономического развития будут не такими плохими. Экономика Украины не упадет более чем на 5%. А 2% разницы в ВВП – это весьма существенно, поскольку мы помним, когда 2% или 3% роста было для нас существенным достижением, как для страны”, – рассказала Ковалив.

Напомним, в Минэкономики оставили неизменным прогноз сокращения ВВП на 4,8% по итогам года (в том числе на уровне 3% в 4 квартале), но в условиях длительного локдауна в Украине и мире падение по итогам года ожидается на уровне 5,6% (6% в 4 квартале).

Падение валового внутреннего продукта Украины в апреле-июне 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года.

В Национальном банке считают, что основными факторами падения ВВП Украины во II квартале стало сокращение внутреннего спроса из-за пандемии, сокращения инвестиций и внешней торговли.

Правительство ожидает падения ВВП по итогам года на 4,8%. В 2021 году, согласно прогнозу, ВВП вырастет на 4,6%.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.