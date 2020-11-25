В Нафтогазе объяснили, как должникам вовремя начинать отопительный сезон

По оперативным данным НАК “Нафтогаз Украины”, отопительный сезон в конце ноября, наконец, начался во всех регионах страны. Задержка подачи тепла в дома в отдельных населенных пунктах составила почти полтора месяца.
Об этом сообщил Департамент по интегрированным коммуникациям Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».
“В этом году мы снова имели ситуации, когда производители тепла отдельных населенных пунктов не только накопили критические долги, из-за которых Нафтогаз по закону не может поставлять газ предприятию, но и дотянули эту ситуацию до холодов. Один из вопиющих примеров – город Купянск Харьковской области, где из-за бесхозяйственности местной власти люди должны были перекрывать дорогу и таким образом побуждать управленцев к действиям”, – отметила директор департамента по операционной деятельности Нафтогаза Ирина Журавлева.
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В Нафтогазе отметили, что на постоянной основе, независимо от отопительного сезона, ежегодно информируюся областные (городские) администрации, органы местного самоуправления и непосредственно предприятия-должники относительно потребления, расчетов и задолженности за природный газ.
Кроме этого, ежегодно компания с июля систематически обновляет на сайте информацию о перечне должников, которым по закону не может поставлять газ в связи с критическими долгами. Жители каждой области имеют возможность заранее проверить, касаются ли риски их местных (региональных) предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ).
Так, за почти 5 месяцев проблему критических долгов решили 100 производителей тепла. Чтобы такие ситуации не повторялись, Нафтогаз призывает производителей тепла, учредителей этих предприятий и местные власти внимательно следить за состоянием погашения долгов этих предприятий, не накапливать их и действовать проактивно.
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