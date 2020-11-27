В Кабмине ожидают 7,5 миллиарда поступлений от лицензий по игорному бизнесу

В Кабмине ожидают поступления в спецфонд госбюджета в 2021 году 7,443 млрд грн за счет платы за лицензии на деятельность в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на лотереи.
Об этом говорится в проекте госбюджета-2021 ко второму чтению, который опубликовали на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что доходы предлагают увеличить по сравнению с 1 чтением на 20,9 млрд грн.
Среди факторов, которые повлияли на пересмотр прогноза доходов, кроме платы за лицензии в игорном бизнесе, в Кабмине назвали, в частности, увеличение плана по доходам общего фонда госбюджета от налога на прибыль предприятий (на 1 млрд грн) и по НДС на произведенные в Украине товары и услуги с учетом бюджетного возмещения на 6,4 млрд грн.
Также на 4,24 млрд грн увеличили план по поступлениям части чистой прибыли госпредприятий.
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