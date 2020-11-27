Появились подробности о самом маленьком кроссовере Hyundai

Издание Korean Car Blog опубликовало шпионские фотографии нового суперкомпактного кроссовера марки Hyundai.

Закамуфлированная новинка была сфотографирована на автовозе.

Поговаривают, что у нового суперкомпактного кроссовера марки Hyundai пока есть только рабочий индекс – AX1. При этом цифра обозначает поколение модели, то есть речь идет не о рестайлинге существующего кроссовера, а о совершенно новой модели.

Официальная премьера новинки состоится не ранее 2022 года.