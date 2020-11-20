Расходы на Верховную Раду возрастут на четверть, - проект бюджета

Расходы общего фонда государственного бюджета на Аппарат Верховной Рады в 2021 году составят 2 529 712,2 тысяч гривен. Это на 24,1% больше, чем в текущем году (2 038 424,8 тысяч гривен).

Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению, который обнародован на сайте Верховной Рады (проект № 4000).

Кроме того, расходы на Верховную Раду на 247 026,4 тысяч гривен больше, чем это было предусмотрено в проекте госбюджета к первому чтению в сентябре.

Согласно проекту, расходы на Секретариат Кабинета министров составят 1 106 549,3 тысяч гривен. Это на 15,4% больше, чем в текущем году (959 075,0 тысяч гривен). По сравнению с первым чтением расходы выросли на 14 208,0 тысяч гривен.