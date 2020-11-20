Расходы на Верховную Раду возрастут на четверть, - проект бюджета

Расходы общего фонда государственного бюджета на Аппарат Верховной Рады в 2021 году составят 2 529 712,2 тысяч гривен. Это на 24,1% больше, чем в текущем году (2 038 424,8 тысяч гривен).
Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению, который обнародован на сайте Верховной Рады (проект № 4000).
Кроме того, расходы на Верховную Раду на 247 026,4 тысяч гривен больше, чем это было предусмотрено в проекте госбюджета к первому чтению в сентябре.
Согласно проекту, расходы на Секретариат Кабинета министров составят 1 106 549,3 тысяч гривен. Это на 15,4% больше, чем в текущем году (959 075,0 тысяч гривен). По сравнению с первым чтением расходы выросли на 14 208,0 тысяч гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"РРО – разновидность садомазохизма": совладелец Новой почты рассказал, почему нужно "отстать от ФЛП"Вчера, 21:03 - 8202 23
СМИ: Украинцев обяжут целый год платить абонплату за отопление и воду8 ч. назад - 2466 16
Нацполиция закупит гироскутеры и электросамокаты - цены5 ч. назад - 476 5
Всю недвижимость каждого украинца внесут в единый реестр: что это даст7 ч. назад - 2544 5
Минфин: в Украине нет “экономического апокалипсиса”10 ч. назад - 549 3
"РРО – разновидность садомазохизма": совладелец Новой почты рассказал, почему нужно "отстать от ФЛП"Вчера, 21:03 - 8202 23
Всю недвижимость каждого украинца внесут в единый реестр: что это даст7 ч. назад - 2544 5
СМИ: Украинцев обяжут целый год платить абонплату за отопление и воду8 ч. назад - 2466 16
Пенсии и субсидии: будет ли "социальный локдаун"Вчера, 21:30 - 1686
Необычный суперкар султана Брунея продают за $750 тысяч (фото)17 ч. назад - 1603
МАЗ представил электрический грузовик (фото)8 ч. назад - 174 1
В США разработана уникальная модель сердцаПозавчера, 14:23 - 366
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1254 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 960 11
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 1085