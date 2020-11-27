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В Украине начались продажи китайского кроссовера FAW X80 (фото)

В Украине начались продажи китайского кроссовера FAW X80 (фото)

В Украине начались продажи нового китайского среднеразмерного кроссовера FAW X80. Его цена составляет от 419 900 гривен.

Передняя часть кроссовера оборудована независимой подвеской со стойками типа MacPherson, стабилизатором и двойными поперечными рычагами. Задняя часть кузова опирается на многорычажную конструкцию Е-типа со стабилизатором поперечной устойчивости.

Салон отделан качественными материалами. Объем багажника — от 398 до 910 литров.

Есть светодиодные дневные ходовые огни, датчик света, камеры заднего вида, парктроник, климат-контроль, мультимедийная система, две подушки безопасности, ABS, системы стабилизации и помощи при старте в горку, иммобилайзер, центральный замок, система контроля за давлением в шинах.

Под капотом располагается 2,0 л бензиновый двигатель мощностью 147 л.с. и 184 Нм крутящего момента. Он работает вместе с 6-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Привод – передний.

По материалам autonews.ua
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