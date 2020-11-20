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НБУ изменил требования к договорам о кредитах, депозитах и счетах

НБУ изменил требования к договорам о кредитах, депозитах и счетах

Национальный банк разработал новые требования к договорам с наиболее востребованными услугами – потребительский кредит, депозит, открытие счета.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

“Мы не любим читать договоры, особенно, если для этого нужно достать лупу. Да и условия порой излагаются так, что хочется иметь рядом друга-финансиста”, – написали у регулятора.

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Чтобы защитить права потребителей и создать единый подход к предоставлению информации о банковских продуктах и ​​услугах, НБУ создал новые требования к договорам по потребительскому кредитованию, депозитам и открытию счета в банке. Все новые требования по договорам вошли в финальную версию Положения о дополнительных требованиях к договорам о предоставлении финансовых услуг, согласование которого состоится в ближайшее время.

ТОП-3 нововведений для банков, которые порадуют потребителей:

1. Простое и однозначное описание продукта:

  • во-первых, оно будет иметь универсальную структуру для всех банков. И уже не получится в первом абзаце договора написать привлекательные условия, а менее приятные перенести подальше или вовсе потерять;
  • во-вторых, это описание обязательно будет содержать все существенные характеристики товара или услуги. Чтобы иметь информацию о продукте, своих правах и обязанностях, клиенту будет достаточно только своего экземпляра договора.

2. Договор станет пригодным для чтения. Будут введены жесткие требования к его оформлению:

  • шрифт черного цвета, размером не менее 11 кегля с межстрочным интервалом не менее одинарного;
  • выделение полужирным всех цифровых значений – сумм комиссий, возмещение, повышенных процентов, штрафных санкций и т.д.;
  • кроме того, электронная версия договора будет технически адаптивная для чтения с экранов различных гаджетов.

3. Запрещено включать в договор недобросовестные условия. Например, ограничивающие Вас в подаче жалобы по выполнению условий договора банком. Или дающие право банку требовать оплаты за еще не предоставленные услуги. И это не весь перечень.

Конечно, банкам понадобится время для обновления договоров, поэтому НБУ предусмотрел переходный период. Однако, если уже сейчас у вас есть основания полагать, что банк или другое финансовое учреждение нарушает ваши права, обращайтесь в НБУ.

По материалам Finance.UA
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