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Жители Русановских Садов мешают строить Подольско-Воскресенский мост - КГГА

Жители Русановских Садов мешают строить Подольско-Воскресенский мост - КГГА

Вчера неизвестные лица, представившиеся активистами от общества Русановских Садов, в очередной раз перекрыли движение технологического строительного транспорта, задействованного на строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Александр Густелев.

“Такие незаконные действия делают невозможным сооружение насыпи, по которой будет проходить линия метрополитена, которая соединит левый и правый берега, и приводят к корректировке графиков завершения строительства”, – сказал он.

«Учитывая сопротивление отдельных жителей Русановских Садов и препятствование ими строительству важного объекта транспортной инфраструктуры города, заказчик строительства и генеральный подрядчик обратились в правоохранительные органы с просьбой принять меры по ликвидации незаконного перекрытия движения строительного транспорта по улице Центральной Садовой и обеспечить общественный правопорядок в ходе выполнения строительных работ», – отметил Александр Густелев.

Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода производится в пределах земельных участков, отведенных в установленном порядке государственными актами на право постоянного пользования, согласно проекту, утвержденному распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) от 16.08.2016 г. № 697 согласно экспертному отчету ГП «Укргосстройэкспертиза» от 05.07.2016 г. № 00-0160/1-16/ПБ.

Кроме того, ул. Центральная Садовая, по которой идет движение, является дорогой районного значения и находится в коммунальной собственности г. Киева.

Скорректированным проектом предусмотрена развязка направлений движения автомобильного транспорта в направлении улиц Оноре де Бальзака и Алишера Навои в обход озера Радужного, сообщили в КГГА.

По материалам Finance.UA
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