Cамые популярные производственные вакансии: регионы и зарплаты (инфографика)

Промышленному рынку не хватает швей и сварщиков. Самые большие зарплаты на производстве — в Одесской области (15 000 грн/мес.), а самый широкий выбор вакансий — на Киевщине.

Об этом говорится в аналитике OLX Работа.

Кого ищут чаще. Согласно данным за август-октябрь, в Украине больше всего необходимы швеи — работодатели разместили 732 вакансии по их поиску. Много работы есть и для сварщиков — их искали в 267 объявлениях. Кроме того, также нужны операторы производства (256 объявлений) и разнорабочие (229 объявлений). Не хватает и специалистов по сборке мебели — 208 вакансий.

Оплата.

Наибольший заработок на производстве предлагают обвальщикам (18 000 грн/мес.).

В среднем на 500 гривен меньше платят сапожникам (17 500 грн).

Менеджеры по продажам и конструкторы могут претендовать на оплату 16 000 грн.

Сборщикам мебели готовы платить примерно 15 000 грн в месяц.

Наибольший интерес к производственным вакансиям работники проявляют в регионах, где есть города-миллионники. Например, активнее всего откликаются на предложения в Киевской области – почти 4 380 откликов.

В Днепропетровской области тоже активно ищут работу на производстве – 2 900 откликов. То же касается и Харьковщины. Область входит в тройку регионов с самыми активными соискателями в промышленной сфере – 2 700 откликов. В пятерке – Одесская и Запорожская области.

На рынке промышленности спрос совпадает с предложением. Работников также чаще всего ищут в больших областях. Больше всего – в Киевской области. При этом во всех регионах самыми востребованными стали швеи. Кроме них есть потребность в операторах и сварщиках.

На Харьковщине тоже нужны рабочие руки, в частности операторы и разнорабочие. А в промышленной Днепропетровской области работодатели разместили больше объявлений о поиске операторов и грузчиков. В Одесской области из всех производственных вакансий почти половина – для швей. В Запорожской области среди вакантных мест больше всего – для сварщиков и разнорабочих.

Уровень зарплат на производстве отличается в разных регионах.

Наибольшие средние оклады предлагают в таких областях:

Одесская – 15 000 грн;

Киевская – 14 000 грн;

Хмельницкая – 12 500 грн;

Ивано-Франковская – 12 500 грн;