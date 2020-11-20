Отделения Новой почты будут работать в выходные с продленным графиком

С 28 ноября более 1000 отделений Новой почты в областных и крупных районных центрах переходят на продленный график работы в выходные дни.

Об этом сообщили в компании.

В частности, в субботу график работы отделений будет продлен на час, до 18:00. В воскресенье график работы увеличится на 2 часа – отделения будут начинать работу с 10:00 (вместо 11:00) и будут работать до 18:00 (вместо 17:00).

“Мы изменили график, чтобы не создавать очередей внутри и перед отделением и чтобы все клиенты успели забрать и отправить посылки, грузы и новогодние подарки близким и родным. Чтобы долго не ждать обслуживания, пожалуйста, старайтесь по возможности избегать посещения отделений в часы пик: с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:00”, – говорится в сообщении.

Обновленный режим работы отделений будет действовать до конца 2020 года. Точный график работы каждого отделения можно посмотреть здесь.