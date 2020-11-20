Отделения Новой почты будут работать в выходные с продленным графиком

С 28 ноября более 1000 отделений Новой почты в областных и крупных районных центрах переходят на продленный график работы в выходные дни.
Об этом сообщили в компании.
В частности, в субботу график работы отделений будет продлен на час, до 18:00. В воскресенье график работы увеличится на 2 часа – отделения будут начинать работу с 10:00 (вместо 11:00) и будут работать до 18:00 (вместо 17:00).
“Мы изменили график, чтобы не создавать очередей внутри и перед отделением и чтобы все клиенты успели забрать и отправить посылки, грузы и новогодние подарки близким и родным. Чтобы долго не ждать обслуживания, пожалуйста, старайтесь по возможности избегать посещения отделений в часы пик: с 11:00 до 13:00 и с 16:00 до 18:00”, – говорится в сообщении.
Обновленный режим работы отделений будет действовать до конца 2020 года. Точный график работы каждого отделения можно посмотреть здесь.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
"РРО – разновидность садомазохизма": совладелец Новой почты рассказал, почему нужно "отстать от ФЛП"Вчера, 21:03 - 7367 21
СМИ: Украинцев обяжут целый год платить абонплату за отопление и воду3 ч. назад - 1652 15
Всю недвижимость каждого украинца внесут в единый реестр: что это даст2 ч. назад - 1376 9
Регулятор может поднять тарифы на доставку газаВчера, 15:05 - 1295 9
Растрата в «Укркосмосе»: ВАКС исследовал уже 80 томов доказательств2 ч. назад - 122 2
"РРО – разновидность садомазохизма": совладелец Новой почты рассказал, почему нужно "отстать от ФЛП"Вчера, 21:03 - 7367 21
Сколько стоят ПЦР-тесты в лабораториях Киева (инфографика)Вчера, 17:03 - 2676
НБУ выпустил вертикальную банкноту (фото)Вчера, 16:30 - 2171 1
СМИ: Украинцев обяжут целый год платить абонплату за отопление и воду3 ч. назад - 1652 15
Пенсии и субсидии: будет ли "социальный локдаун"Вчера, 21:30 - 1464
МАЗ представил электрический грузовик (фото)4 ч. назад - 108 1
В США разработана уникальная модель сердцаПозавчера, 14:23 - 349
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1244 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 947 11
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 1069