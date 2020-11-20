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Как не попасться аферистам в "Черную пятницу": советы киберполиции

Как не попасться аферистам в "Черную пятницу": советы киберполиции

Среди множества предложений сумасшедших скидок, подарков и акций стоит помнить, что в дни «тотальных распродаж» активизируются и аферисты.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Нацполиции Украины.

Поэтому украинцам советуют не «терять голову» и придерживаться наших советов, чтобы онлайн-шопинг был безопасным и приносил только положительные эмоции.

Несколько важных советов, чтобы избежать аферистов:

  • используйте только проверенные ресурсы и убедитесь в правильности названия необходимого сайта. Один незаметный символ на панели адреса может означать, что вы попали на фишинговый сайт;
  • не передавайте никому данные своей банковской карты (особенно CVV-код и пин-код), ведь работники банка никогда не запрашивают такую информацию;

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  • обратите внимание, что сайты, которые принимают онлайн-платежи, должны быть защищены, для этого в названии адреса они должны содержать https:// и значок «замочек».
  • используйте наложенный платеж, чтобы не дать шанса мошенникам завладеть вашими деньгами.

Справка Finance.ua:

  • Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения ESET рассказали, как улучшить защиту интернет-банкинга, который является одной из самых популярных целей киберпреступников.
  • В Национальном банке Украины дали советы, как понять, что продавец – это мошенник, который желает вас обмануть.
По материалам Finance.UA
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