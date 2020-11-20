Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова назвала две ключевые проблемы, с которыми сталкивается украинский бизнес – это преступные схемы и давление правоохранителей на бизнес. Об этом она сказала в своем видеообращении, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
“Препятствий у инвесторов оказалось немало… В Офисе Генерального прокурора находится уже почти 80 уголовных производств. Проанализировав их проблематику, мы выделили две ключевые проблемы, с которыми сталкивается бизнес. Первая и основная – это различные преступные схемы завладения предприятиями: мошенничество, вывод капитала путем подделки документов, рейдерство через переоформление целых обществ на подставных лиц, присвоение их имущества”, – сообщила Венедиктова.
Она отметила, что если этому эффективно не будут противодействовать правоохранители – бизнес не захочет вкладывать деньги в экономику государства, законным путем не может защитить инвесторов от преступных посягательств.
“В подобных производствах предоставлено более полусотни письменных указаний, отменены решения по закрытию 5 дел. О состоянии досудебного расследования 23 производств заслушали у руководства Офиса Генерального прокурора и сориентировали на достижение видимого результата в четких временных рамках… Порой следствие в отношении определенных предприятий, наоборот, неоправданно активно – в них устраиваются масштабные показательные обыски, их “кошмарят” многочисленными запросами. Это уже обратная проблема – признаки давления правоохранителей на бизнес”, – добавила генпрокурор.
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