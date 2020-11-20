Российский Сбербанк проиграл суд за бренд в Украине

Законным владельцем торговой марки “Сбербанк” на территории Украины является украинский государственный Ощадбанк. К такому выводу пришел Верховный Суд, передает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
Как указано, 26 ноября КГС ВС принял постановление по делу по иску ПАО “Сбербанк России” к Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и ПАО “Государственный сберегательный банк Украины” о признании недействительным свидетельства Украины на знак для товаров и услуг “Сбербанк” .
“Верховный Суд не нашел оснований для удовлетворения кассационной жалобы ПАО “Сбербанк России” и оставил без изменений постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 10.08.2020, которым было отказано в иске. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит”, – сообщили в суде.
Рассмотрение дела длилось более четырех лет, в течение которых было проведено три экспертизы.
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