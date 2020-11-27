Киберполиция раскрыла статистику интернет-преступности с начала года

Согласно полученным нами от Департамента Киберполиции данным, за первые 10 месяцев, с начала 2020 года, сотрудники полиции сопровождали расследование 10,659 преступлений, совершенных в сфере информационных технологий. Из них:

в сфере противодействия обращению противоправного контента и телекоммуникаций – 731;

противодействие преступлениям в банковской сфере – 3716;

в сфере противодействия различным видам онлайн-мошенничеств – 3263;

в сфере компьютерных систем – 2949.

Как можно заметить, главной мишенью интернет-преступников являются банковские счета. На втором месте – граждане, которые становятся легкой добычей мошенников. За ними идут преступления, связанные со взломами компьютерных систем и кражами персональных данных.

Если сравнить общее количество преступлений, которое сотрудники Департамента расследовали за этот период и количество завершенных расследований, то их соотношение приблизительно равно 80/20. На общее количество 10,659, приходится 2,320 раскрытых преступлений. Всего, с начала года были установлены 519 особ, которым было предъявлено подозрение.

Как отмечают в Киберполиции, за 10 месяцев 2020 года в Департамент поступило более 33 тысяч обращений граждан. Из них – 25 тыс. связаны с различными эпизодами интернет-мошенничества. Приведенная ниже диаграмма позволяет наглядно оценить, какая доля потерпевших пострадала именно от действий мошенников.

В Департаменте отмечают, что все, поступающие от граждан обращения, регистрируются надлежащим образом, после чего поступают в следственные подразделения Нацполиции для принятия соответствующих решений об открытии уголовного производства.

При этом, в Департаменте подчеркивают, что ДКП является оперативным подразделением, которое, согласно ст. 40,41 Криминально-процессуального Кодекса Украины, осуществляет следственно-розыскные и негласные следственные действия только на основании письменного поручения следователя или прокурора.