0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 46 0

Киберполиция раскрыла статистику интернет-преступности с начала года

Киберполиция раскрыла статистику интернет-преступности с начала года

Согласно полученным нами от Департамента Киберполиции данным, за первые 10 месяцев, с начала 2020 года, сотрудники полиции сопровождали расследование 10,659 преступлений, совершенных в сфере информационных технологий. Из них:

  • в сфере противодействия обращению противоправного контента и телекоммуникаций – 731;
  • противодействие преступлениям в банковской сфере – 3716;
  • в сфере противодействия различным видам онлайн-мошенничеств – 3263;
  • в сфере компьютерных систем – 2949.

Как можно заметить, главной мишенью интернет-преступников являются банковские счета. На втором месте – граждане, которые становятся легкой добычей мошенников. За ними идут преступления, связанные со взломами компьютерных систем и кражами персональных данных.

Если сравнить общее количество преступлений, которое сотрудники Департамента расследовали за этот период и количество завершенных расследований, то их соотношение приблизительно равно 80/20. На общее количество 10,659, приходится 2,320 раскрытых преступлений. Всего, с начала года были установлены 519 особ, которым было предъявлено подозрение.

Как отмечают в Киберполиции, за 10 месяцев 2020 года в Департамент поступило более 33 тысяч обращений граждан. Из них – 25 тыс. связаны с различными эпизодами интернет-мошенничества. Приведенная ниже диаграмма позволяет наглядно оценить, какая доля потерпевших пострадала именно от действий мошенников.

В Департаменте отмечают, что все, поступающие от граждан обращения, регистрируются надлежащим образом, после чего поступают в следственные подразделения Нацполиции для принятия соответствующих решений об открытии уголовного производства.

При этом, в Департаменте подчеркивают, что ДКП является оперативным подразделением, которое, согласно ст. 40,41 Криминально-процессуального Кодекса Украины, осуществляет следственно-розыскные и негласные следственные действия только на основании письменного поручения следователя или прокурора.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты Криминал
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.