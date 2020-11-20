Раскладушка Motorola Razr 2 получит такой же гибкий экран, как у её предшественников

Мобильное подразделение Motorola, которое принадлежит Lenovo, выпустило в этом году складные смартфоны Razr и Razr 5G. Согласно имеющимся данным, сейчас компания работает над гибким смартфоном нового поколения, который, как сообщается, получит название Razr 2. Авторитетный инсайдер Росс Янг (Ross Young) раскрыл подробности о дисплее грядущего устройства.
По словам Янга, экран Razr 2 будет такой же диагонали, как и у его предшественника. Получается, что смартфон получит 6,2-дюймовую OLED-панель. Кроме того, размер внешнего дисплея, по словам инсайдера, также не изменится в размерах. К сожалению, источник не сообщил никаких подробностей о разрешении и частоте обновления экранов, однако можно предположить, что они останутся неизменными.
В настоящее время о грядущей «раскладушке» Motorola практически ничего не известно. Тем не менее, есть предположения, что анонс телефона намечен на апрель следующего года. Напомним, что Motorola Razr 5G, представленный в этом году, работает на базе чипа Qualcomm Snapdragon 765G, который часто устанавливается в смартфоны среднего ценового сегмента. Процессор работает в связке с 8 Гбайт оперативной памяти. Ёмкость встроенного накопителя равна 256 Гбайт.
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