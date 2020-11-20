По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (36,398 млн грн и 39,728 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (49 и 33), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,45-28,46 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 82 активные заявки по доллару на сумму 76,126 грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,5000 – 2 222
28,4500 – 10 000
28,4500 – 50 000
28,4500 – 10 000
28,4450 – 99 000
28,4400 – 99 000
28,4400 – 200 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,4400 – 20 000
28,4500 – 10 000
28,4500 – 10 000
28,4500 – 10 000
28,4500 – 5 000
28,4500 – 15 777
28,4500 – 20 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,4727 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,4337 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Минэнерго хочет поднять тариф на электричество для населенияВчера, 12:02 - 2993 31
"РРО – разновидность садомазохизма": совладелец Новой почты рассказал, почему нужно "отстать от ФЛП"Вчера, 21:03 - 6713 21
Аваков допустил введение запрета на междугороднее сообщение из-за COVID-19Вчера, 12:46 - 2007 12
Регулятор может поднять тарифы на доставку газаВчера, 15:05 - 1104 7
Украинцев обяжут целый год платить абонплату за отопление и воду44 мин. назад - 355 3
Госпомощь 8 000 грн получат ФЛП шести категорий КВЭДВчера, 13:03 - 9570 1
"РРО – разновидность садомазохизма": совладелец Новой почты рассказал, почему нужно "отстать от ФЛП"Вчера, 21:03 - 6713 21
Минэнерго хочет поднять тариф на электричество для населенияВчера, 12:02 - 2993 31
Сколько стоят ПЦР-тесты в лабораториях Киева (инфографика)Вчера, 17:03 - 2510
НБУ выпустил вертикальную банкноту (фото)Вчера, 16:30 - 2029 1
МАЗ представил электрический грузовик (фото)Около часа назад - 37
В США разработана уникальная модель сердцаПозавчера, 14:23 - 338
Toyota запатентовала дрон для заправки автомобилей прямо в дороге20.11.2020, 12:10 - 1242 2
Во Франции официально запустили 5G18.11.2020, 13:10 - 937 11
SpaceX запустила регулярный маршрут в космос16.11.2020, 12:10 - 1061