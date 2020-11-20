Черная пятница в SkyUp: скидки до 20% и бесплатный возврат приобретенных со скидками билетов

SkyUp предлагает пассажирам скидки на билеты до 20% и бесплатный возврат приобретенных со скидками билетов. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Распродажа билетов продлится три дня — с 00:00 27 ноября по 23:59 29 ноября.

Условия распродажи:

скидка распространяется только на билеты на регулярные рейсы и авиабилеты в ситибрейках (стоимость отеля оплачивается в полном размере). Воспользоваться скидкой для приобретения билета на специальный рейс нельзя;

билеты со скидкой можно приобрести на сайте в рассрочку до 12 платежей;

в случае приобретения билета через агентскую сеть агент также применяет один из промокодов в зависимости от даты поездки, если это не специальный рейс ;

оплатить билеты можно балансом пассажира. Пассажиры, имеющие на балансе средства за отмененные рейсы, могут воспользоваться ими в Черную пятницу для оплаты билетов. После приобретения на баланс будет зачислен кешбэк в размере скидки от стоимости билетов — 10% или 20% в зависимости от даты рейса. Промокод вводить не нужно.

Скидки:

10% — применяется для рейсов с вылетом до 27 марта 2021 года включительно, кроме периодов с 24.12.2020 по 10.01.2021 и с 05.03.2021 до 10.03.2021. Перед оплатой билета картой нужно ввести промокод BLKFRDY10;

20% — применяется для рейсов с вылетом начиная с 28 марта 2021 года, кроме периодов с 24.04.2021 по 10.05.2021, с 26.06.2021 по 30.06.2021 и с 23.08.2021 по 30.08.2021. Перед оплатой билета картой нужно ввести промокод BLKFRDY20.

Бесплатный возврат приобретенных в Черную пятницу билетов. Приобретенные на сайте или в агентской сети 27-29 ноября билеты можно аннулировать бесплатно независимо от выбранного тарифа. Единственное условие: отказаться от рейса можно не позднее, чем за 72 часа до вылета.

Как происходит возврат средств. Если пассажир приобретет билет на сайте авиакомпании, надо оформить заявку через контакт-центр. 100% средств за неиспользованные билеты независимо от формата оплаты (картой или балансом) будут зачислены на баланс в личном кабинете на сайте авиакомпании. Ими можно будет воспользоваться для новых бронирований и оплаты дополнительных услуг.

Если пассажир приобретет билет через агентскую сеть, нужно будет обратиться с заявкой по месту продажи. Агент оформит возврат билета и предоставит пассажиру промокод в размере полной цены билета. Сумму промокода можно будет зачислить на баланс или воспользоваться им в агентской сети для оплаты другого билета.