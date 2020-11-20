Черная пятница в SkyUp: скидки до 20% и бесплатный возврат приобретенных со скидками билетов

SkyUp предлагает пассажирам скидки на билеты до 20% и бесплатный возврат приобретенных со скидками билетов. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Распродажа билетов продлится три дня — с 00:00 27 ноября по 23:59 29 ноября.
Условия распродажи:
Скидки:
Бесплатный возврат приобретенных в Черную пятницу билетов. Приобретенные на сайте или в агентской сети 27-29 ноября билеты можно аннулировать бесплатно независимо от выбранного тарифа. Единственное условие: отказаться от рейса можно не позднее, чем за 72 часа до вылета.
Как происходит возврат средств. Если пассажир приобретет билет на сайте авиакомпании, надо оформить заявку через контакт-центр. 100% средств за неиспользованные билеты независимо от формата оплаты (картой или балансом) будут зачислены на баланс в личном кабинете на сайте авиакомпании. Ими можно будет воспользоваться для новых бронирований и оплаты дополнительных услуг.
Если пассажир приобретет билет через агентскую сеть, нужно будет обратиться с заявкой по месту продажи. Агент оформит возврат билета и предоставит пассажиру промокод в размере полной цены билета. Сумму промокода можно будет зачислить на баланс или воспользоваться им в агентской сети для оплаты другого билета.
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