В ГНС ответили, кто с 1 января должен будет применять РРО

С 1 января 2021 года вступают в силу положения Налогового кодекса (НКУ), согласно которым некоторые субъекты хозяйствования обязаны применять регистраторы расчетных операций.
Об этом напоминает Главное управление ГНС в Киевской области.
Так, с 1 января 2021 года по 1 апреля 2021 года РРО или ПРРО не применяются для ФЛП II-IV групп, объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 000 000 гривен, независимо от выбранного вида деятельности, кроме тех, которые осуществляют:
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Инфографика: ГНС
Если превысили объем дохода:
Раньше в Налоговой рассказывали о том, какой РРО выбрать – традиционный или программный.
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