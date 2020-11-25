Renault закрывает завод во Франции

Как сообщает SpecMachinery.com.ua, французская компания Renault приняла решение о прекращении производства автомобилей на одном из предприятий в Европе, несмотря на сопротивление властей страны.
Речь идет о предприятии в городе Флен-сюр-Сен в 40 километрах от Парижа, которое функционирует уже почти на протяжении 70 лет. В настоящее время на его мощностях производят электрокар Zoe и Nissan Micra.
До 2024 года предприятие собираются перепрофилировать под площадку по переработке и модернизации автомобилей и аккумуляторов. Производство электрокаров и автомобилей постепенно перенесут на завод в Дуэ.
Конечно, профсоюзы против такого решения. По их мнению, Renault вполне может совмещать производство во Флен-сюр-Сен с другими видами деятельности.
В мае 2020 года президент Франции Эммануэль Макрон представил меры по возрождению угасающего французского автопрома. Он пообещал автопроизводителям в обмен на сохранение предприятий на территории Франции оказать им финансовую поддержку со стороны государства в размере 5 миллиардов евро на время пандемии коронавируса.
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